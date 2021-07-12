У Таїланді зафіксували випадки зараження двома COVID-штамами одночасно

Міністерство охорони здоров’я Таїланду заявило про сім випадків зараження одночасно двома штамами коронавірусу.

Про це повідомляє Bangkok Post.

Сім випадків зараження штамами “Альфа” та “Дельта” було виявлено серед працівників великого будівництва в Бангкоку. Наразі пацієнти не повідомляють про тривожні симптоми. За ними спостерігають медики.

За словами голови Департаменту медичних наук країни Супакіта Сірілака, збільшення кількості випадків змішаної інфекції може призвести до утворення нового гібриду COVID-19.

За даними МОЗ країни, 1327 працівників цього будівництва з 1 737 виявилися інфікованими. У 23,3% виявили штам “Альфа”, а у 73,7% – “Дельта”.

Нагадаємо, що Таїланд дозволив використовувати COVID-вакцину від AstraZeneca Plc в якості другої дози для тих, хто отримав першу вакцину Sinovac.

За словами тайського уряду, комбінування вакцин має “поліпшити захист від штаму Delta і покликаний створити високий рівень імунітету проти цього захворювання”.

У березні 2021 року в Бельгії померла 90-річна жінка, яка заразилася двома штамами коронавірусу.