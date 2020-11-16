Про це повідомляє американський телеканал CNN.
На вихідних 14-15 листопада організація North Texas Food Bank, яка розподіляє пожертвування, придбані і приготовані продукти тим, хто їх потребує, проводила чергову роздачу у Далласі.
Черги до пунктів роздачі складалися з тисяч осіб, про що свідчать фотографії, надані NTFB.
За повідомленнями прессекретарки NTFB Анни Кур’ян, банк роздав у суботу понад 1320 кг їжі для 25 тисяч осіб.
“Сорок відсотків людей, які звертаються, роблять це вперше”, — сказала Кур’ян.
За словами організаторів банку їжі, кількість тих, хто потребує, значно збільшилися через пандемію COVID-19.
Президентка NTFB Тріша Каннінгем заявила, що вона пишається своєю командою та громадою “за те, що вони надавали певну надію та турботу в ці надзвичайні часи”.
“Це було досить принизливою сценою, коли побачити так багато людей, які потребують”, прокоментувала вона.
- Нагадаємо, після президентських виборів, 4 листопада, у США вперше з початку епідемії коронавірусу зафіксували понад 100 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу.
- Епідемія коронавірусу, яка розгортається в Сполучених Штатах Америки, спричинила гуманітарну катастрофу.