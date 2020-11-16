У Далласі, штат Техас, цими вихідними спостерігалися довжелезні черги до пунктів видачі безкоштовної їжі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

На вихідних 14-15 листопада організація North Texas Food Bank, яка розподіляє пожертвування, придбані і приготовані продукти тим, хто їх потребує, проводила чергову роздачу у Далласі.

Черги до пунктів роздачі складалися з тисяч осіб, про що свідчать фотографії, надані NTFB.

За повідомленнями прессекретарки NTFB Анни Кур’ян, банк роздав у суботу понад 1320 кг їжі для 25 тисяч осіб.

“Сорок відсотків людей, які звертаються, роблять це вперше”, — сказала Кур’ян.

За словами організаторів банку їжі, кількість тих, хто потребує, значно збільшилися через пандемію COVID-19.

Президентка NTFB Тріша Каннінгем заявила, що вона пишається своєю командою та громадою “за те, що вони надавали певну надію та турботу в ці надзвичайні часи”.

“Це було досить принизливою сценою, коли побачити так багато людей, які потребують”, прокоментувала вона.