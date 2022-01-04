Банер із зображенням провідника ОУН Степана Бандери, який нещодавно вивісили на будівлі Тернопільської ОДА, занесли до Книги рекордів України. Його розмір — 20 на 11 метрів.

Про це у Facebook повідомив голова облради Михайло Головко.

“1 січня 2022-го року ми встановили рекорд України! З нагоди 113-ої річниці від Дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери в місті Тернополі зафіксовано новий рекрд — розміщення на фасаді адміністративної будівлі найбільшого банера з зображенням Степана Бандери”, – написав Михайло Головко.

Він додав, що Тернопільську обласну раду нагороджено дипломом Книги рекордів України.

“Ми не ставили собі за мету встановити рекорд, але, звертаючись до всіх присутніх я наголосив, що Тернопільщина — це бандерівський край! Тут найдовше тривали бої Української повстанської армії! Тут живуть патріоти, які завжди зі зброєю в руках йшли захищати святу українську землю”, – зазначив депутат.

Він наголосив, що банер із зображенням Степана Бандери повинен нагадувати усім, що український народ — не зламати.