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Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, нині Івано-Франківська область, а на той момент регіон був у складі Австро-Угорської імперії.
1934 року його засудили до страти в Польщі, а після нападу на Польщу Німеччини ініціював розкол Організації українських націоналістів і сформував Революційний провід — керівний орган фракції ОУН(б) (бандерівського руху).
1940-го його заарештували вже фашисти — за несанкціоновану спробу проголошення самостійної української держави.
Через свою діяльність Степан Бандера разом з сім’єю був змушений часто змінювати місце проживання.
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До 1948 року вони переїжджали шість разів. Через необхідність дати доньці хорошу освіту, Бандера та його сім’я у 1954 році остаточно переїхала до Мюнхена, де він жив під іменем Штефан Попель.
15 жовтня 1959 року Бандеру знайшли ще живого у під’їзді його будинку на вулиці Крайтмайр, 7. Перед цим агент КДБ Богдан Сташинський зі спеціального пістолета вистрілив в обличчя Степану Бандері струменем розчину ціаніду калію. Отруту виявила медична експертиза.
Однак вже на початку 1960-х німецький суд визнав, що головним обвинуваченим у вбивстві Бандери є радянський уряд, а Сташинського засудили до восьми років позбавлення волі, з яких він відсидів чотири.
У містах України сьогодні ввечері влаштують смолоскипна хода на честь українського ідеолога. Зокрема у Києві ходу планують розпочати о 17:00, збір учасників проходить в парку Тараса Шевченка біля пам’ятника поету, як повідомили організатори.
Маршрут ходи: вул. Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — вул. Хрещатик — Майдан Незалежності.
- Нагадаємо, у 2022 році в Івано-Франківському у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери відкриють меморіальну кімнату, присвячену засновнику ОУН Євгену Коновальцю. Це буде друга у світі кімната-музей.
- Нагадаємо, що народний депутат від “Опозиційної платформи — За життя” Ілля Кива привітав Київ з річницею визволення від німецько-фашистських загарбників і розстріляв портрет Степана Бандери та Романа Шухевича.
- У жовтні цього року українськими соцмережами ширився флешмоб — люди групами на камеру співають “Батько наш — Бандера, Україна — мати”. До флешмобу вже залучилися нардепи, а ЗМІ поширили фейк про обставини його появи.