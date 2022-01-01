Сьогодні, 1 січня в Україні святкують 113-річчя з дня народження ідеолога і теоретика українського націоналістичного руху Степана Бандери.

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Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, нині Івано-Франківська область, а на той момент регіон був у складі Австро-Угорської імперії.

1934 року його засудили до страти в Польщі, а після нападу на Польщу Німеччини ініціював розкол Організації українських націоналістів і сформував Революційний провід — керівний орган фракції ОУН(б) (бандерівського руху).

1940-го його заарештували вже фашисти — за несанкціоновану спробу проголошення самостійної української держави.

Через свою діяльність Степан Бандера разом з сім’єю був змушений часто змінювати місце проживання.

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До 1948 року вони переїжджали шість разів. Через необхідність дати доньці хорошу освіту, Бандера та його сім’я у 1954 році остаточно переїхала до Мюнхена, де він жив під іменем Штефан Попель.

15 жовтня 1959 року Бандеру знайшли ще живого у під’їзді його будинку на вулиці Крайтмайр, 7. Перед цим агент КДБ Богдан Сташинський зі спеціального пістолета вистрілив в обличчя Степану Бандері струменем розчину ціаніду калію. Отруту виявила медична експертиза.

Офіційна радянська пропаганда звинувачувала у скоєнні цього злочину міністра у справах біженців ФРН Теодора Оберлендера, з яким Степан Бандера мав тісні зв’язки в роки Другої світової війни.

Однак вже на початку 1960-х німецький суд визнав, що головним обвинуваченим у вбивстві Бандери є радянський уряд, а Сташинського засудили до восьми років позбавлення волі, з яких він відсидів чотири.

У містах України сьогодні ввечері влаштують смолоскипна хода на честь українського ідеолога. Зокрема у Києві ходу планують розпочати о 17:00, збір учасників проходить в парку Тараса Шевченка біля пам’ятника поету, як повідомили організатори.

Маршрут ходи: вул. Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — вул. Хрещатик — Майдан Незалежності.