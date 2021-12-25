Поліція міста взяла під постійну охорону пам’ятник провіднику ОУН. Рішення влада прийняла після того, як вандали облили його червоною фарбою, а за кілька днів закидали яйцями.

Про це повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський у Facebook.

“Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята! 1 січня на 16:00 доєднуйтеся до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери, що стартує від стадіону імені Шухевича!”, – написав він.

Пам’ятник Степану Бандері стоїть на вулиці Соломії Крушельницької – навпроти Тернопілльської ОДА. 5 грудня невідомі облили його червоною фарбою, а за кілька днів монумент закидали яйцями. Зловмиснику може загрожувати арешт терміном до шести місяців.