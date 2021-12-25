Про це повідомив депутат Тернопільської обласної ради Богдан Бутковський у Facebook.
“Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята! 1 січня на 16:00 доєднуйтеся до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери, що стартує від стадіону імені Шухевича!”, – написав він.
Пам’ятник Степану Бандері стоїть на вулиці Соломії Крушельницької – навпроти Тернопілльської ОДА. 5 грудня невідомі облили його червоною фарбою, а за кілька днів монумент закидали яйцями. Зловмиснику може загрожувати арешт терміном до шести місяців.
- Нагадаємо, що у 2022 році в Івано-Франківському у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери відкриють меморіальну кімнату, присвячену засновнику ОУН Євгену Коновальцю. Це буде друга у світі кімната-музей.
- Народний депутат від “Опозиційної платформи — За життя” Ілля Кива привітав Київ з річницею визволення від німецько-фашистських загарбників і розстріляв портрет Степана Бандери та Романа Шухевича.