Щотижневий американський журнал "Time" підготував 100 фотографій, які передають настрій, що вирував протягом 2022 року. Серед них – зображення наслідків широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться у матеріалі “Time”.

“Це був настрій, який вирував у фоновому режимі, а іноді й досить голосно, упродовж 2022 року. Це те, коли молоді люди почали повставати на вулицях Ірану на підтримку прав жінок; коли в Україну заїхали перші російські танки; коли мільйони людей з’явилися, щоб проголосувати і скерувати країну в новому напрямку”, – йдеться у повідомленні.

А також зазначається, що 100 зображень, ретельно підібрані командою фоторедакторів журналу “Time”, мають показати, що 2022 рік справді був зовсім іншим, аніж попередні.

Отже, серед фотографій є зображення, де українці зібралися під зруйнованим мостом, намагаючись втекти від окупантів й перетнути річку Ірпінь поблизу Києва.

Фото, на якому зображено поле, вкрите воронками від обстрілів, поблизу Ізюма Харківської області.

Фото, де особа, яка постраждала від мінометного обстрілу російськими військами Бучі, лежить нерухомо на кухні.

Світлина, на якій Сергій, батько підлітка Іллі, плаче над мертвим тілом свого сина, яке лежить на ношах у пологовому будинку, переобладнаному під медичне відділення в Маріуполі. Іллю було смертельно поранено під час гри у футбол у Маріуполі, коли почався обстріл РФ. Вибухівка впала на футбольне поле біля школи в приазовському місті.

Фото, на якому зображено, як українські діти граються на знищеній російській військовій техніці перед Свято-Михайлівським монастирем у Києві.

Фото, де цивільні українці сидять у вагоні евакуаційного поїзда в Покровську під час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

На наступному фото зображено, як українські військові допомагають групі цивільних осіб, зокрема Тетяні Перебийніс та двом її дітям, яких було смертельно поранено внаслідок російського мінометного обстрілу під час евакуації з Ірпеня.

Знімок, коли співробітники ДСНС і волонтери виносять поранену вагітну жінку з постраждалого внаслідок обстрілу окупантами пологового будинку в Маріуполі. Дитина народилася мертвою, через пів години померла й мати.

Фото, де зображено, як у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ кияни залишають місто після завданих російськими окупантами ракетних ударів по столиці.

Фото, яке демонструє, як український військовий допомагає українці Юлії Павлюк та її дочці Еммі евакуюватися з міста Ірпінь, яке російські війська намагалися захопити під час повномасштабного вторгнення.