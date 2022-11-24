Про це йдеться у матеріалі “Time”.

“Це був настрій, який вирував у фоновому режимі, а іноді й досить голосно, упродовж 2022 року. Це те, коли молоді люди почали повставати на вулицях Ірану на підтримку прав жінок; коли в Україну заїхали перші російські танки; коли мільйони людей з’явилися, щоб проголосувати і скерувати країну в новому напрямку”, – йдеться у повідомленні.

А також зазначається, що 100 зображень, ретельно підібрані командою фоторедакторів журналу “Time”, мають показати, що 2022 рік справді був зовсім іншим, аніж попередні.

Отже, серед фотографій є зображення, де українці зібралися під зруйнованим мостом, намагаючись втекти від окупантів й перетнути річку Ірпінь поблизу Києва.

Зображення: time.com

Фото, на якому зображено поле, вкрите воронками від обстрілів, поблизу Ізюма Харківської області.

Зображення: time.com

Фото, де особа, яка постраждала від мінометного обстрілу російськими військами Бучі, лежить нерухомо на кухні.

Зображення: time.com

Світлина, на якій Сергій, батько підлітка Іллі, плаче над мертвим тілом свого сина, яке лежить на ношах у пологовому будинку, переобладнаному під медичне відділення в Маріуполі. Іллю було смертельно поранено під час гри у футбол у Маріуполі, коли почався обстріл РФ. Вибухівка впала на футбольне поле біля школи в приазовському місті.

Зображення: time.com

Фото, на якому зображено, як українські діти граються на знищеній російській військовій техніці перед Свято-Михайлівським монастирем у Києві.

Зображення: time.com

Фото, де цивільні українці сидять у вагоні евакуаційного поїзда в Покровську під час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зображення: time.com

На наступному фото зображено, як українські військові допомагають групі цивільних осіб, зокрема Тетяні Перебийніс та двом її дітям, яких було смертельно поранено внаслідок російського мінометного обстрілу під час евакуації з Ірпеня.

Зображення: time.com

Знімок, коли співробітники ДСНС і волонтери виносять поранену вагітну жінку з постраждалого внаслідок обстрілу окупантами пологового будинку в Маріуполі. Дитина народилася мертвою, через пів години померла й мати.

Зображення: time.com

Фото, де зображено, як у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ кияни залишають місто після завданих російськими окупантами ракетних ударів по столиці.

Зображення: time.com

Фото, яке демонструє, як український військовий допомагає українці Юлії Павлюк та її дочці Еммі евакуюватися з міста Ірпінь, яке російські війська намагалися захопити під час повномасштабного вторгнення.

Зображення: time.com