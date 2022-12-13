Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.
За його словами, близько 14:00 в районі шахової школи, що в центрі міста, пролунала гучна “бавовна”: “Відразу ж після цього росіяни перекрили дороги”, — додав Федоров.
Крім того, місцеві мешканці також сповістили про “звуки автоматних черг і тіло, накрите чорною плівкою”.
Федоров зауважив, що “чекаємо подробиць”. Детальнішою інформацією наразі немає.
Нагадаємо, що раніше у місцях зосередження росіян, а також колаборантів у Мелітополі неодноразово повідомлялося про вибухи, підриви тощо.
- У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у багатоповерхівці, поруч з якою буцімто перебувають росіяни.
- У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух біля під’їзду депутата районної ради та колаборанта Миколи Волика.