13 грудня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав гучний вибух, після чого російські окупанти перекрили дороги.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram.

За його словами, близько 14:00 в районі шахової школи, що в центрі міста, пролунала гучна “бавовна”: “Відразу ж після цього росіяни перекрили дороги”, — додав Федоров.

Крім того, місцеві мешканці також сповістили про “звуки автоматних черг і тіло, накрите чорною плівкою”.

Федоров зауважив, що “чекаємо подробиць”. Детальнішою інформацією наразі немає.

Нагадаємо, що раніше у місцях зосередження росіян, а також колаборантів у Мелітополі неодноразово повідомлялося про вибухи, підриви тощо.