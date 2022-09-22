«У цій ситуації не можна вагатися з допомогою» – Порошенко закликав Захід посилити допомогу в протистоянні Путіну

Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.
Порошенко стверджує, що західні країни повинні допомогти нашій державі, зокрема надати ще більше сучасної зброї, прискорити процес прийняття у члени ЄС і НАТО та виключити РФ з Радбезу ООН.
У контексті мобілізації Путіним 300 000 росіян, п’ятий президент наголосив, що це є доказом могутності ЗСУ, єдності народу України та міжнародної солідарності.
До того ж, Порошенко зауважив, як слова Путіна відрізняються від реального стану речей: публічно применшує кількість втрат РФ у десятки разів, але при тому оголошує мобілізацію:
“Путін – брехун. Він говорить, що вони втратили лише 6 тисяч військових в Україні (що є брехнею, оскільки втрати точно перевищують 150 тисяч, включаючи понад 50 тисяч вбитими). Чому ж тоді, втративши лише 6 тисяч, прийнято рішення призвати 300 тисяч? По-друге, якщо російські солдати, які перебувають на контрактній службі, не можуть нічого зробити за 210 днів війни, то що зможуть зробити примусово мобілізовані? Це демонструє, що Путін переживає глибоку кризу, він починає розуміти, що програє війну, і цією ситуацією намагається підняти температуру”, – заявив Порошенко.
Путін своїми діями та шантажем продемонстрував, що вагатися з допомогою Україні не можна.
“Забезпечте нас реактивними винищувачами, зенітними ракетами. Не слід сприймати жодного шантажу від Путіна – військового, продовольчого, енергетичного чи будь-якого іншого. Нам потрібно більше санкцій, щоб обмежити Путіна фінансово і економічно”, – наголосив Порошенко.
- За понад 900 тисяч євро, які латвійці зібрали на “Байрактар” для ЗСУ, організатори та учасники цього проєкту запропонували придбати тактичні безпілотники та позашляховики.
- Литва заборонила патріарху Російської православної церкви Кирилу в’їзд до країни через його підтримку РФ, яка продовжує широкомасштабну війну проти України.
- Естонія, Латвія, Литва та Польща з 19 вересня запровадили жорсткі обмеження на в’їзд для громадян Росії з шенгенськими туристичними візами.
- Сейм Латвії прийняв до розгляду проєкт Закону “Про забезпечення статусу єдиної державної мови латиській мові”. Він забороняє комунікувати “мовою, яка не є офіційною мовою ЄС”, тобто російською, муніципальним та державним установам, а також комерсантам, що надають громадські послуги, якими користуються фактично всі жителі без винятку.