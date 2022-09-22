російсько-українська війна
15:23 Міністри закордонних справ G7 засудили заяву РФ про проведення псевдореферендумів на території України
15:17 Ліз Трасс має чіткіше бачення зовнішньої політики, ніж її попередники — але чи зверне на це увагу світ? — Politico
15:09 Крок до завершення війни: Ердоган прокоментував обмін полоненими між Україною та Росією
14:43 «Це не суперечить закону»: У Кремлі заявили, що на акціях проти «часткової мобілізації» продовжуватимуть роздавати повістки
14:40 На блокпості у Василівці росіяни не пропустили чоловіків віком від 18 до 35 років у бік Запоріжжя
14:39 П’ятеро британських бійців, яких утримували росіяни, повернулися до Лондона — The Guardian
14:33 Ален Делон підтримав Україну та анонсував інтерв’ю з Зеленським
14:27 «У цій ситуації не можна вагатися з допомогою» – Порошенко закликав Захід посилити допомогу в протистоянні Путіну
14:02 Команда Навального заявила, що указ про «часткову мобілізацію» в РФ фактично свідчить про «повну»
13:50 У Росії не вистачає сучасного обладнання для озброєння нових резервістів — CNN
13:38 Світовий банк виділив Україні перші кошти для інвестицій з початку широкомасштабної війни
13:32 Думали, що на допит чи розстріл: екскомандир полку «Азов» про повернення захисників Маріуполя
13:20 Голова МАГАТЕ заявив про початок перемовин щодо зони безпеки навколо ЗАЕС
13:08 У Києві викрили блогера, який знімав відео для російських ЗМІ з дискредитацією ЗСУ
13:00 У Мелітополі окупанти влаштували теракт на ринку — мер
12:48 У Криму вже склали списки мешканців, які підлягають російській мобілізації
12:43 Макрон заявив, що війна в Україні закінчиться «виключно за столом переговорів»
12:22 У Карнегі-голі в Нью-Йорку відбудеться концерт на честь сторіччя «Щедрика»
12:20 Фінляндія долучиться до обмеження в’їзду росіян по шенгенських візах
12:11 Рятувальники попередили про погіршення погодних умов у високогір’ї: місцями снігові перемети досягають 80 см
11:45 Казахстан, Узбекистан та Киргизстан заборонили своїм громадянам брати участь у російсько-українській війні
11:33 ЗСУ під час наступу захопили десятки російських танків, зокрема сучасні — Bloomberg
11:15 «Це не спрацює»: Ліз Трасс про ядерний шантаж Путіна
10:53 Оголосивши мобілізацію Путін пішов на значний політичний ризик – британська розвідка
10:33 КНДР заперечила свою причетність до постачання зброї Росії
09:57 Міністри закордонних справ Євросоюзу продовжуватимуть санкції проти РФ та збільшать постачання зброї Україні
09:27 5 цивільних загинуло в Донецькій області протягом 21 вересня
09:26 Депутати Харківської обласної ради не підтримали перейменування Харківського академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна
09:15 Дніпропетровщина: окупанти накрили «Градами» Нікополь, є загиблий
08:59 Вночі росіяни завдали удару по Миколаєву
08:41 Іранські жінки спалюють свої хіджаби на протестах, які виникли після смерті Махси Аміні
07:41 22 вересня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:18 Захід, північ і центр України опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 22 вересня

«У цій ситуації не можна вагатися з допомогою» – Порошенко закликав Захід посилити допомогу в протистоянні Путіну

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в етері телеканалу Sky News закликав країни Заходу посилити допомогу Україні та пояснив, чому президент РФ Володимир Путін – "брехун".

Четвер, 22 вересня 2022, 14:27
Підтримати

Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.

Порошенко стверджує, що західні країни повинні допомогти нашій державі, зокрема надати ще більше сучасної зброї, прискорити процес прийняття у члени ЄС і НАТО та виключити РФ з Радбезу ООН.

У контексті мобілізації Путіним 300 000 росіян, п’ятий президент наголосив, що це є доказом могутності ЗСУ, єдності народу України та міжнародної солідарності.

До того ж, Порошенко зауважив, як слова Путіна відрізняються від реального стану речей: публічно применшує кількість втрат РФ у десятки разів, але при тому оголошує мобілізацію:

“Путін – брехун. Він говорить, що вони втратили лише 6 тисяч військових в Україні (що є брехнею, оскільки втрати точно перевищують 150 тисяч, включаючи понад 50 тисяч вбитими). Чому ж тоді, втративши лише 6 тисяч, прийнято рішення призвати 300 тисяч? По-друге, якщо російські солдати, які перебувають на контрактній службі, не можуть нічого зробити за 210 днів війни, то що зможуть зробити примусово мобілізовані? Це демонструє, що Путін переживає глибоку кризу, він починає розуміти, що програє війну, і цією ситуацією намагається підняти температуру”, – заявив Порошенко.

Путін своїми діями та шантажем продемонстрував, що вагатися з допомогою Україні не можна.

“Забезпечте нас реактивними винищувачами, зенітними ракетами. Не слід сприймати жодного шантажу від Путіна – військового, продовольчого, енергетичного чи будь-якого іншого. Нам потрібно більше санкцій, щоб обмежити Путіна фінансово і економічно”, – наголосив Порошенко.

Теги: війна, допомога Україні, Петро Порошенко, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook