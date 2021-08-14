На півночі Туреччини загинули десятки людей через масштабні повені на чорноморському узбережжі країни.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Наймасштабніші за останні роки повені були спровоковані потужними зливами.

Наразі відомо про щонайменше 44 загиблих унаслідок стихії. Водночас пошукова та рятувальна операція триває.

Команди рятувальників обшукують будівлі. Відтак, кількість загиблих може зрости.

За процесом пошуків спостерігають родичі зниклих безвісти.

Найбільше від стихії постраждала провінція Кастамону, інформує агентство ВВС. Це регіон, що знаходиться на південь від тимчасово окупованого Криму. Там загинули 36 людей.

Через повінь, спровоковану проливними дощами, руйнувалися будинки та мости. Вулиці міст перегородили знесені течією автомобілі та повалені електроопори (унаслідок чого багато населених пунктів залишилися без електрики). Повінь нанесла купи сміття.

Великих руйнувань зазнало місто Бозкурт, що входить до складу провінції Кастамону. Наразі рятувальники обшукують там поруйновані стихією будинки.

Менш ніж за три дні поблизу Бозкурта випало близько 45 см опадів.

Ще семеро людей загинули у місті Сіноп, одна людина – в місті Бартин.

Є дані, що під завалами одного з будинків опинилися одразу 10 людей.

“Це безпрецедентно. Немає електрики. Мобільні телефони були відключені. Не було прийому. Неможливо було отримувати новини ні від кого… Моя тітка зникла. Зник її чоловік. Зникли її онуки-близнята”, – повідомив у коментарі агентства 42-річний місцевий житель Ільяс Калабалік.

Варто зазначити, що лише нещодавно в Туреччині протягом двох тижнів вирували масштабні пожежі в південних регіонах країни. Згодом влада оголосила, що пожежі вдалося взяти під контроль.

Свої співчуття Туреччині з приводу загибелі десятків людей унаслідок повеней вже висловив президент України Володимир Зеленський.

“Щирі співчуття президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану і дружньому турецькому народу у зв’язку із загибеллю людей і значними руйнуваннями через повені в Чорноморському регіоні. Поділяємо біль родин, у яких стихійне лихо забрало близьких. Бажаємо швидкого одужання постраждалим”, – наголосив Зеленський.