Про це повідомляє Офіційний вісник Туреччини.

“Визнати ратифікацію “Протоколу про приєднання Фінляндської Республіки до Північноатлантичного договору”, підписаного в Брюсселі 5 липня 2022 року. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування”, — йдеться в повідомленні.

Документ оприлюднили у ніч на 2 квітня.

Зазначимо, що 30 березня парламент Туреччини схвалив вступ Фінляндії до НАТО. Зі схваленням Анкарою її членства країна на крок ближче до вступу до блоку.

Також 27 березня Угорщина схвалила заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Переважна більшість депутатів віддала свій голос за відповідне рішення.