У соціальній мережі Twitter кількість символів у твітах можуть збільшити з 280 до 4 тисяч. Щодо планів оголосив новий власник компанії Ілон Маск.

Про це повідомило MacRumor.

У соціальній мережі запитали, чи відповідають дійсності чутки щодо збільшення ліміту символів. Ілон Маск відповів на твіт “так“. Утім американський мільярдер не надав жодної додаткової інформації.

Зазначимо, що Twitter лише одного разу збільшував кількість символів у твітах. Спочатку можна було публікувати дописи лише у 140 символів, але у 2017 році ліміт збільшили до 280. Ліміт зберігся лише для японської, китайської та корейської мов, бо компанія вважала, що мови дозволяють висловити думку меншим числом символів.

До цього компанія планувала надати можливість користувачам простіше публікувати ланцюжки постів на кілька твітів, які є частиною потоку. Ймовірно, ідея буде усунена через нову заяву Маска.

Раніше BusinessInsider повідомляв, що у Twitter розглядав варіанти від 420 до тисячі знаків, але нова заява свідчить, що оновлення ще обговорюють. Збільшення ліміту входить до переліку завдань, які Ілон Маск собі поставив.