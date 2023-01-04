У Twitter планують розширити типи політичної реклами. У компанії вочевидь вирішили відмовитися від заборони на політичну рекламу, введену у 2019 році.

Про це повідомило Reuters.

У Twitter пом’якшать політику щодо “реклами на основі причини” в США. Компанія буде узгоджувати свою рекламну політику “з політикою телебачення та інших ЗМІ”.

Заборона щодо вищезазначеного була введена у 2019 році. Тоді соцмережі, зокрема Facebook, зіткнулися з критикою, оскільки дозволили поширювати дезінформацію про вибори на платформах.

Колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі заявляв, що компанія вважає, “що охоплення політичних повідомлень слід заслужити, а не купити”.

Зміни у політиці компанії пов’язані з новим власником Twitter американським мільярдером Ілоном Маском.