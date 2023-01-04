Про це повідомило Reuters.
У Twitter пом’якшать політику щодо “реклами на основі причини” в США. Компанія буде узгоджувати свою рекламну політику “з політикою телебачення та інших ЗМІ”.
Заборона щодо вищезазначеного була введена у 2019 році. Тоді соцмережі, зокрема Facebook, зіткнулися з критикою, оскільки дозволили поширювати дезінформацію про вибори на платформах.
Колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі заявляв, що компанія вважає, “що охоплення політичних повідомлень слід заслужити, а не купити”.
Зміни у політиці компанії пов’язані з новим власником Twitter американським мільярдером Ілоном Маском.
- У соціальній платформі Twitter з’явився рахівник переглядів, раніше функція розповсюджується лише на відеоролики.
- Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни у політиці соцмережі зможуть лише власники платної підписки.