У В'єтнамі зафіксували перші два летальні випадки серед пацієнтів, які заразилися коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Протягом 100 днів у країні з населенням в 96 млн осіб не фіксувалися нові випадки зараження. Але тиждень тому виник спалах у популярному курортному місті Дананг.

За даними Міністерства охорони здоров’я В’єтнаму, першою жертвою вірусу став 70-річний чоловік. Він помер вранці в п’ятницю, 31 липня.

Через кілька годин помер 61-річний чоловік. Згідно з попередніми даними, обидві жертви заразилися коронавірусом у Дананзі.

Останнім часом місто відвідали десятки тисяч туристів з усієї країни (на тлі послаблення побоювань через коронавірус).

Наразі в Дананг вирушила група експертів, які раніше допомагали долати спалахи в інших регіонах В’єтнаму. У місті будують польовий госпіталь на 1000 ліжок, щоб полегшити навантаження на міські лікарні.

У в’єтнамському МОЗ також повідомили про 82 нові випадки інфікування COVID-19. Це найвищий добовий показник за весь час спалаху вірусу в країні.

У столиці В’єтнаму – Ханої в четвер почали масове тестування на коронавірус. До полудня п’ятниці, 31 липня, були протестовані 21 тис. 732 людини.

У столиці заборонили проведення великих зібрань. Також були закриті бари та нічні клуби, кіоски з вуличною їжею і зали караоке.

Влада Ханоя заявила, що ресторани і супермаркети можуть залишатися відчиненими, але повинні вжити заходів із соціального дистанціювання.

Варто зазначити, що за весь час епідемії у В’єтнамі зафіксували 546 випадків зараження.