Про це повідомляє агентство Reuters.
Протягом 100 днів у країні з населенням в 96 млн осіб не фіксувалися нові випадки зараження. Але тиждень тому виник спалах у популярному курортному місті Дананг.
За даними Міністерства охорони здоров’я В’єтнаму, першою жертвою вірусу став 70-річний чоловік. Він помер вранці в п’ятницю, 31 липня.
Через кілька годин помер 61-річний чоловік. Згідно з попередніми даними, обидві жертви заразилися коронавірусом у Дананзі.
Останнім часом місто відвідали десятки тисяч туристів з усієї країни (на тлі послаблення побоювань через коронавірус).
Наразі в Дананг вирушила група експертів, які раніше допомагали долати спалахи в інших регіонах В’єтнаму. У місті будують польовий госпіталь на 1000 ліжок, щоб полегшити навантаження на міські лікарні.
У в’єтнамському МОЗ також повідомили про 82 нові випадки інфікування COVID-19. Це найвищий добовий показник за весь час спалаху вірусу в країні.
У столиці В’єтнаму – Ханої в четвер почали масове тестування на коронавірус. До полудня п’ятниці, 31 липня, були протестовані 21 тис. 732 людини.
У столиці заборонили проведення великих зібрань. Також були закриті бари та нічні клуби, кіоски з вуличною їжею і зали караоке.
Влада Ханоя заявила, що ресторани і супермаркети можуть залишатися відчиненими, але повинні вжити заходів із соціального дистанціювання.
Варто зазначити, що за весь час епідемії у В’єтнамі зафіксували 546 випадків зараження.
- Раніше в Північній Кореї повідомили про першу підозру на COVID-19. Влада країни оголосила надзвичайну ситуацію і закрили прикордонне місто після того, як туди приїхав чоловік з підозрою на коронавірус. Він повернувся з Південної Кореї.