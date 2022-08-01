Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

У Великій Британії у березні ухвалили закон про економічні злочини. Реєстр закордонних юридичних осіб є його частиною. Мета закону полягає у тому, щоб зупинити потік незаконних російських коштів до Лондона після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Заступник державного секретаря міністерства у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Мартін Калланан заявив, що вони мають намір боротися з тими, хто намагається приховати незаконно здобуті статки. У Великій Британії прагнуть того, щоб бути “вільними від корумпованих еліт із підозрілими статками”, тому вони відкривають “завісу”.

Дія реєстру поширюється на власність, яка придбана з січня 1999 року в Англії та Вельсі. У Шотландії ж термін інший — з грудня 2014 року.

Іноземні компанії у Великій Британії матимуть шість місяців, аби виконати вимоги й ідентифікувати свого бенефіціарного власника. Це стосується власників земель, яка входить в сферу діяльності реєстру.

Порушникам цих вимог буде загрожувати штраф до 2 500 фунтів стерлінгів на добу або ж ув’язнення на строк до п’яти років.