Про це повідомило Sky News.

За словами голови процедурного Комітету 1922 року Грема Брейді, він вже розмовляв з керівником партії Джейком Беррі щодо цього питання. Брейді визначає правила, за якими торі обирають і звільняють свого лідера.

“Я розмовляв з керівником партії Джейком Беррі, і він підтвердив, що до п’ятниці, 28 жовтня, можна буде провести голосування і завершити вибори лідера. У такий спосіб, ми повинні мати нового лідера до фінансового звіту, який відбудеться 31 жовтня” – сказав Брейді.

Він додав, що не сподівався на те, як склалася поточна ситуація. Голова процедурного Комітету заявив, що якщо буде один кандидат на посаду, то “буде лише один кандидат”.

Якщо ж кандидатів буде більше, то питання винесуть на розгляд членів партії.