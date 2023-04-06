Про це повідомляє Sky News.

За даними видання, на мобільні телефони всіх жителів Великої Британії прийдуть повідомлення. Ці сповіщення будуть зі звуком та вібрацією, які автоматично зупиняться через 10 секунд.

Для того, щоб перегорнути сповіщення необхідно буде лише натиснути “ОК”. Зазначається, що сигнал сповіщення пролунає навіть, якщо на телефоні увімкнено беззвучний режим.

Вперше таке тестування буде проведено по території всієї країни, до цього систему екстреного оповіщення тестували у лише двох регіонах – у Східному Саффолку та Редінгу.

В уряді Великої Британії зазначили, що систему будуть використовувати в “надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю”. Зокрема у випадку екстремальних погодних явищ таких, як лісові пожежі та повені.

Міністр Кабміну Великої Британії Олівер Дауден сказав, що одного разу це сповіщення може “стати звуком, який врятує вам життя”.

В уряді Великої Британії заявили, що тестування системи оповіщення про надзвичайні ситуації є важливим, оскільки це дасть можливість людям розпізнати справжнє попередження про екстрену ситуацію, яке надасть чіткі інструкції щодо того, як реагувати в надзвичайних ситуаціях.

Очікується, що екстрені оповіщення надсилатимуть дуже рідко, лише коли є безпосередня загроза життю, тож можуть пройти місяці чи роки, перш ніж хтось отримає це сповіщення.