Про це повідомляє Reuters.
З такою заявою у британському МЗС виступили після того, як президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент РФ Володимир Путін приїде на самміт G-20.
“Росія не має морального права сидіти на G-20, поки триває її агресія в Україні”, – заявив 19 серпня речник МЗС Сполученого Королівства.
Водночас у британському відомстві наголосили, що підтримують зусилля Індонезії щодо забезпечення розгляду на саміті наслідків повномасштабної війни Росії проти України.
Також у МЗС Великої Британії додали, що вітають запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів “Великої двадцятки”.
- Напередодні президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент РФ Володимир Путін приїде на саміт лідерів G-20, який пройде на Балі у листопаді цього року. У Білому домі після цього заявили: якщо на саміт буде Путін, туди повинен приїхати і президент України Володимир Зеленський.