У міністерстві закордонних справ Великої Британії вважають, що Росія не має морального права брати участь у саміті лідерів "Великої двадцятки", який відбудеться у листопаді на Балі.

Про це повідомляє Reuters.

З такою заявою у британському МЗС виступили після того, як президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент РФ Володимир Путін приїде на самміт G-20.

“Росія не має морального права сидіти на G-20, поки триває її агресія в Україні”, – заявив 19 серпня речник МЗС Сполученого Королівства.

Водночас у британському відомстві наголосили, що підтримують зусилля Індонезії щодо забезпечення розгляду на саміті наслідків повномасштабної війни Росії проти України.

Також у МЗС Великої Британії додали, що вітають запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів “Великої двадцятки”.