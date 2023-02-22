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У Великій Британії завершився найбільший експеримент чотириденного робочого тижня

У Великій Британії завершили найбільший експеримент із випробуванням чотириденного робочого тижня. За результатами дослідження компанії-учасниці здебільшого вирішили дотримуватися його і надалі.

Середа, 22 лютого 2023, 12:59
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Про це повідомляє Reuters.

З червня по грудень 2022 року працівники 61 компанії по всій країні у середньому працювали 34 години протягом чотирьох днів, зберігаючи свою зарплату. 92% з них, або 56 компаній, вирішили продовжити таку практику. На постійній основі її залишили 18 фірм.

Британська дослідницька організація Autonomy, яка опублікувала звіт разом з групою науковців та за підтримки новозеландської групи 4 Day Week Global, стверджує, що це дослідження є найбільшим у світі. Хоча воно показало позитивні результати, інші опитування вказують на неготовність більшості британських роботодавців до переходу на чотириденний робочий тиждень найближчим часом.

В експерименті брали участь 2 900 співробітників різних секторів. Більшість висловилися, що продуктивність залишилася на колишньому рівні, але відзначили поліпшення свого добробуту та балансу між роботою та особистим життям. Крім того, звільнень з роботи в результаті запровадження чотириденного робочого тижня стало менше.

Зокрема, 15% працівників заявили, що готові працювати чотири дні на тиждень навіть, якщо за п’ятий день пропонуватимуть додаткову оплату.

У звіті зазначено, що більшість учасників належали до секторів маркетингу та реклами, професійних послуг та благодійності, а 66% компаній мали 25 або менше працівників. Ще 11% не займалися комерційною діяльністю.

Торік дослідження, проведене Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), показало, що дуже мало роботодавців планують перехід на чотириденний робочий тиждень протягом найближчих трьох років. Навпаки, дві третини не очікують жодних змін у наступному десятилітті.

На думку експертів, докази того, що скорочення робочого тижня може допомогти зберегти персонал, можуть стати вагомим аргументом для компаній, які намагаються найняти працівників після пандемії COVID-19. Хоча нині більшість роботодавців не планують змінювати робочий розклад, скорочення робочого тижня може бути перевагою для компаній, які конкурують за таланти.

Теги: Велика Британія, експеримент, заробітна плата, зарплата, робочий тиждень, чотириденний робочий тиждень

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