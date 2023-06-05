Джерело: Politico.

З початку широкомасштабної війни РФ проти України у Великій Британії на 300% зріс рівень крадіжок сільгосптехніки. Правоохоронці підозрюють, що банди викрадають майно й активно перепродають його росіянам.

Підозрюють, що техніку нібито відправляють до Східної Європи. Зазначено, що таке “постачання” в обсягах зростає з кожним днем.

Правоохоронці зазначили, що поки що не мають переконливих доказів того, що обладнання в кінцевому підсумку призначене для Росії. Водночас вони майже не сумніваються в кінцевому одержувачі краденої техніки.

“Якби ви запитали мене про мою професійну думку щодо країни, яка перебуває під санкціями, то я абсолютно професійно очікував би, що чорний ринок відреагує на це. Це те, що діють злочинці”, – заявило джерело виданню.

Раніше злочинці викрадали будівельну і сільськогосподарську техніку, яку було оснащено пристроями GPS для точного управління трактором на оброблюваному полі.

“Крадіжка систем GPS – це величезна проблема. Чи є зв’язок з Росією, я не знаю, але вони дуже цінуються, і їх легко зняти. Вони коштують вісім, дев’ять, десять тисяч за штуку”, – сказав виданню на умовах анонімності урядовець.