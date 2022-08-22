З метою посилення обороноздатності у вересні до Литви прибудуть перші військовослужбовці з німецької бригади НАТО. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що попередньою датою розглядають 8 вересня, "але все може змінитись".

Про це пише видання DW.

Згідно з цією інформацією, до Литви має прибути “провідний елемент штабу”.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Північноатлантичний альянс вирішив зміцнити оборону на східному фланзі та посилити існуючі там бойові групи НАТО до бригадного рівня. Планується, що Німеччина візьме на себе командування бригадою у Литві чисельністю 3000-5000 військовослужбовців. Там будуть розміщені озброєння, боєприпаси та командний склад. Водночас більшість солдатів дислокуватимуться у стані готовності в Німеччині.

У Литві з 2017 року дислокований батальйон НАТО чисельністю близько 1600 військовослужбовців, очолюваний бундесвером. Число німецьких армійців у цьому батальйоні перевищує 1000 осіб.

Під час візиту до Литви на початку червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує формування “надійної бойової бригади” для захисту східного флангу НАТО.

“Як союзники по НАТО ми відчуваємо відданість один одному і захищатимемо кожен сантиметр території НАТО у разі нападу”, – зазначив глава німецького уряду.