Про це йдеться законопроєкті №7425.

Автором проєкту виступив “Слуга народу” Сергій Кузьміних. На воєнний час запропоновано встановити ліміт, щоб підприємці не перевищували вартість товарів на 20%. В іншому випадку передбачене покарання, що сягатиме позбавлення волі на строк до 7 років.

До таких категорій товарів відносяться:

борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна;

свинина, яловичина, птиця (тушки курячі);

молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі;

капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля;

олія соняшникова, цукор кристалічний;

нестероїдні протизапальні та антибактеріальні лікарські засоби українського виробництва, етанол (розчин 96%);

бензин (марки А-92, А-95), дизельне пальне, газ скраплений для автомобілів.

Законопроєкт також пропонує карати до 10 років позбавлення волі за незаконний збут продукції, що має ознаки товару військового призначення. Йдеться про бронежилети, пластини для бронежилетів, захисні шоломи, речове майно та інше екіпірування, крім зброї.