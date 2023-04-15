У Вільнюсі члени спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT – Joint Investigation Team) підписали угоду щодо розслідування не лише воєнних злочинів, але й злочину геноциду.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора України та Мінреінтеграції.

До JIT входять Україна, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина та Румунія. Її учасниками є Євроюст та вперше у своїй історії – Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Крім того, у березні 2023 року було підписано меморандум про взаєморозуміння між Міністерством юстиції США та країнами-членами JIT.

Члени групи дійшли висновку, що з перших днів повномасштабного вторгнення РФ стало очевидним, що масовість і системність воєнних злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях України, має ознаки кампанії переслідування українців як національної групи. Зокрема, зафіксовано понад 19 тисяч випадків примусової депортації дітей.

Тож угода сприятиме розслідуванню злочину геноциду в Україні, обміну доказами й інформацією. Роботу JIT посилять міжнародні експерти.

Генеральний прокурор Андрій Костін подякував партнерам за підтримку України на шляху до розбудови мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини.

“Міжнародна співпраця в розслідуванні та судовому переслідуванні геноциду виходить на новий рівень. Об’єднуємо зусилля з партнерами для розслідування цього «злочину злочинів». Угода сприятиме обміну доказами та інформацією, а роботу JIT посилять міжнародні експерти”, – зазначив Андрій Костін.

Він зауважив, що вбивства мирних мешканців, тортури, сексуальне насильство, мародерство, руйнування цивільних обʼєктів… Ці жахливі атрибути російської окупації були виявлені у кожному місті та селищі, звільненому від окупантів. Зафіксовано понад 19 000 випадків примусової депортації дітей.

Під час дводенної координаційної зустрічі у Вільнюсі учасники обговорювали хід розслідувань, їхні напрями та консультувалися щодо важливих рішень у діяльності JIT. А також можливість приєднання до JIT Європолу.

Своєю чергою, глава делегації Міністерства юстиції США, головний прокурор Департаменту кримінальних розслідувань Кеннет А. Політ поінформував учасників зустрічі про рішення Міністерства юстиції делегувати прокурора Міністерства юстиції США до Міжнародного центру переслідування злочинів агресії, який запрацює в Гаазі влітку.

Нагадаємо, під час конференції “United for Justice” у Львові генеральні прокурори країн-членів спільної слідчої групи (JIT) підписали додаток до угоди про створення JIT щодо початку роботи на базі Євроюсту Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії.

Його створення ініціював Офіс генерального прокурора за підтримки Євроюсту, Міжнародного кримінального суду та у партнерстві з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.

У Гаазі працюватимуть прокурори та слідчі країн-учасниць JIT, розглядається також можливість залучення прокурорів з інших країн. У майбутньому до роботи Міжнародного центру можуть бути залучені експерти.