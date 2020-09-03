Про це повідомляє місцеве видання “Вежа”.
У коментарі виданню директор школи Олександр Швець повідомив:
“Вчора був святковий перший урок, єдиний, і ця дитина теж була. Ввечері в неї був позитивний ПЛР: батьки мені сказали сьогодні зранку. Це лише один клас. У зв’язку з тим, що цей святковий урок проводила і контактувала з дітьми лише їхній вчитель початкової школи, то відповідно вона і клас переходить на самоізоляцію на 14 календарних днів (2-15 вересня)”.
Протягом карантину учні будуть на дистанційному навчанні.
Після того як дитина одужає і отримає відповідну довідку від лікаря – його допустять знову в клас.
Вчительці, яка контактувала з хворим, після двотижневої ізоляції зроблять ПЛР-тест.
До слова, в класі, який відправили на карантин – 33 учні.
Інформацію про карантин підтвердила також директорка Департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Також вона зазначила, що подібних інцидентів в місті більше немає.
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