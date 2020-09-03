У загальноосвітній школі №32 міста Вінниці клас відправили на карантин через те, що один з учнів заразився коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє місцеве видання “Вежа”.

У коментарі виданню директор школи Олександр Швець повідомив:

“Вчора був святковий перший урок, єдиний, і ця дитина теж була. Ввечері в неї був позитивний ПЛР: батьки мені сказали сьогодні зранку. Це лише один клас. У зв’язку з тим, що цей святковий урок проводила і контактувала з дітьми лише їхній вчитель початкової школи, то відповідно вона і клас переходить на самоізоляцію на 14 календарних днів (2-15 вересня)”.

Протягом карантину учні будуть на дистанційному навчанні.

Після того як дитина одужає і отримає відповідну довідку від лікаря – його допустять знову в клас.

Вчительці, яка контактувала з хворим, після двотижневої ізоляції зроблять ПЛР-тест.

До слова, в класі, який відправили на карантин – 33 учні.

Інформацію про карантин підтвердила також директорка Департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко. Також вона зазначила, що подібних інцидентів в місті більше немає.