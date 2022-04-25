Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по об’єктах транспортної інфраструктури. За попередніми даними, внаслідок них постраждали 18 людей.

СБУ у Вінницькій області відкрило кримінальні провадження за ч. 3 ст. 110 ККУ (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Зазначимо, що сьогодні вранці військові РФ атакували західні та центральні регіони України. Зокрема ракети запустили по Вінницький, Львівській, Житомирській та Рівненській областях. Крім як із Вінницької області, інформації щодо постраждалих чи загиблих не надходило. Очільник “Укрзалізниці” Олександр Камишін додав, що війська РФ завдали ударів по п’яти залізничних станціях.