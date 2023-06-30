Джерело: Reuters
Аркін помер у своєму будинку в Карлсбаді, штат Каліфорнія, у четвер 29 червня.
“Наш батько був надзвичайно талановитим силою природи, і як художник, і як людина. Люблячий чоловік, батько, дід і прадід, його обожнювали і за ним будемо дуже сумувати”, – написали сини Аркіна Адам, Метью та Ентоні.
Аркін знявся у багатьох фільмах, чотири рази номінувався на премію “Оскар”, а у 1963 році здобув премію “Тоні” – найвищу нагороду Бродвею.
Роль Аркіна у фільмі “Маленька міс Щастя” принесла йому “Оскара” за найкращу чоловічу роль другого плану. Його персонаж був лайливим 80-річним дідусем, слабким через роки зловживання наркотиками.
Він також з’явився в ролі глухонімого в екранізації роману Карсона Маккаллерса “Серце – самотній мисливець” у 1968 році, здобувши другу номінацію на премію “Оскар” за найкращу чоловічу роль.
Аркін також працював режисером кіно та театру, багато виступав на телебаченні та написав кілька книг.
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