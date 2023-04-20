19 квітня стало відомо про смерть українського художника та скульптора Володимира Мельниченка. Він помер у віці 91 року.

Про це повідомила пресслужба спільноти, що опікується збереженням культурної спадщини Володимира Мельниченка та Ади Рибачук у Facebook.

Володимир Мельниченко був художником, скульптором, архітектором, заслуженим художником України, членом Національної спілки художників України та Всеукраїнської творчої спілки “Конгрес літераторів України”, а також почесним членом Національної спілки кінематографістів України та Народної академії культури та людських цінностей.

Серед найвідоміших творів Мельниченка та Рибачук серія панно в інтер’єрі київського палацу дітей та юнацтва та Центральному автовокзалі столиці, меморіальний комплекс “Биківнянські могили” та “Парк Пам’яті” на Байковому цвинтарі.

“Із сумом мусимо сповістити, що Володимир Мельниченко відправився у засвіти. Йому йшов 92-й рік. Фантастичне життя фантастичної людини добігло свого кінця. Спочивай з миром, Майстре!” — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про місце і час прощання з Мельниченком повідомлять пізніше.