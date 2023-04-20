Про це повідомила пресслужба спільноти, що опікується збереженням культурної спадщини Володимира Мельниченка та Ади Рибачук у Facebook.

Фото: АРВМ

Володимир Мельниченко був художником, скульптором, архітектором, заслуженим художником України, членом Національної спілки художників України та Всеукраїнської творчої спілки “Конгрес літераторів України”, а також почесним членом Національної спілки кінематографістів України та Народної академії культури та людських цінностей.

Молодий Мельниченко для роботи “Закохані” / Фото: АРВМ

Серед найвідоміших творів Мельниченка та Рибачук серія панно в інтер’єрі київського палацу дітей та юнацтва та Центральному автовокзалі столиці, меморіальний комплекс “Биківнянські могили” та “Парк Пам’яті” на Байковому цвинтарі.

Фото: АРВМ

“Із сумом мусимо сповістити, що Володимир Мельниченко відправився у засвіти. Йому йшов 92-й рік. Фантастичне життя фантастичної людини добігло свого кінця. Спочивай з миром, Майстре!” — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про місце і час прощання з Мельниченком повідомлять пізніше.

Мозаїка Рибачук та Мельниченка у Київському палаці дітей та юнацтва / Фото: АРВМ