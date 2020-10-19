У вівторок, 20 жовтня, народні депутати розглянуть проєкт постанови №4228 - щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

Про це повідомляють #Букви.

Так, у постанові зазначається таке:

рекомендувати президенту утворити національний штаб протидії біологічним загрозам та очолити його. Цей національний штаб буде координувати діяльність всіх органів влади;

забезпечити безоплатну діагностику та тестування на коронавірусну хворобу, а саме: утворити регіональні мережі вірусологічних лабораторій загальною потужністю більше 100 000 досліджень на добу;

формування мобільних бригад для забору у пацієнтів біоматеріалу;

створення лабораторій у системі медзакладів МВС, Міноборони, Національної академії медичних наук та МОЗ України.

Також у постанові йдеться про забезпечення потреб та оновлення матеріально-технічної бази екстреної медичної допомоги. Оснащення медобладнанням лікарень, створення тримісячного запасу засобів індивідуального захисту, забезпечення інфекційних лікарень двомісячних запасом ліків.

Серед завдань постанови визначається і наступне: виробництво вітчизняних ПЛР-тестів, запровадження державної програми розробки та виробництва лікарських засобів для лікування і профілактики COVID-19.

Спікер Парламенту Дмитро Разумков запропонував завтра заслухати інформацію від міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

“Є пропозиція завтра запросити міністра охорони здоров’я (Максима Степанова) для заслуховування інформації щодо поточного стану та боротьби з коронавірусом в Україні”, – зазначив Разумков.