У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозують, що широкомасштабна вакцинація від коронавірусу СОVID-19 буде відбуватися не раніше середини 2021 року.

Таку заяву зробила на брифінгу в Женеві представник ВООЗ Маргарет Харріс, інформує агентство Reuters.

Вона наголосила на важливості ретельної перевірки вакцин на ефективність і безпеку.

За словами Харріс, жодна з вакцин-кандидатів під час клінічних випробувань поки не продемонструвала ефективності на рівні 50 %, що необхідно за стандартами ВООЗ.

“Ми дійсно не очікуємо масової вакцинації до середини наступного року. Третя фаза (випробування, – ред.) повинна зайняти більше часу, тому що нам необхідно побачити, наскільки вакцина захищає від хвороби і наскільки вона безпечна”, – зазначила представниця ВООЗ, кажучи про вакцини, які проходять клінічні випробування на людях.

При цьому вона не назвала конкретну вакцину-кандидата.

Харріс додала, що всі дані, отримані під час випробувань, повинні бути опубліковані і зіставлені між собою.

“Багато людей були вакциновані, але ми так і не знаємо, чи діє вакцина… На даному етапі у нас немає чіткого сигналу про те, наскільки вона ефективна і безпечна”, – заявила вона.