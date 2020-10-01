У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що вакцина від коронавірусу COVID-19 може з'явитися в Україні у другій половині 2021 року.

Про це в інтерв’ю “Суспільному” повідомив керівник офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

“Ми маємо понад 200 експериментальних вакцин, які знаходяться на різній стадії розвитку в лабораторіях або на різних типах випробувань. І з них вже 8 вакцин, які перебувають у третій фазі клінічних випробувань, і ще одну вакцину зараз розглядаємо. Тож насправді ми маємо 9 вакцин, котрі до кінця грудня 2020 року мають показати результати, які ми зможемо розпочати вивчати. Якщо все вдаватиметься дуже добре, то вакцина в Україні може бути в наявності в другій половині 2021 року для людей із вразливих груп населення”, – сказав він.

Хабіхт також зазначив, що наразі не існує певного єдиного препарату, який би вилікував людей від COVID-19. Також немає жодного “чудодійного” препарату, який людина могла б приймати вдома у випадку легкого перебігу.

“Останні випробування зазначають, що деякі кортикостероїди, такі як дексаметазон, дають певний ефект, якщо застосовувати їх для пацієнтів, які вже перебувають на вентиляції. Це стосується дуже серйозних випадків у лікарнях, де забезпечується штучна вентиляція легенів. Результати показують, що використання цього препарату, насамперед, зменшує вірогідність настання смерті в 5 разів. Також пам’ятаймо про кисневу терапію, що також зменшує ймовірність негативних результатів лікування”, – пояснив представник ВООЗ.