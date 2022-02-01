Депутати Верховної Ради України ухвалили рішення щодо утворення тимчасової слідчої комісії для розслідування фактів, які призвели до тимчасової окупації Криму.

За відповідний проєкт постанови №4657 проголосували 204 народних депутатів під час 7-го пленарного засідання ВР.

Згідно з документом, 10 членів ТСК під керівництвом депутата від “Слуги Народу” Ігоря Копитіна мають перевірити інформацію щодо наявних фактів та осіб, які сприяли тимчасовій окупації кримського півострова. А також перевірити дії правоохоронців, а саме перебіг розслідувань стосовно причетних до тимчасової окупації.

Звіт про проведену роботу учасники мають надати не пізніше 6 місяців з моменту утворення. У підсумку своєї діяльності члени ТСК мають притягнути всіх винних до покарання, передбаченого чинним українським законодавством.