За відповідний проєкт постанови №4657 проголосували 204 народних депутатів під час 7-го пленарного засідання ВР.
Згідно з документом, 10 членів ТСК під керівництвом депутата від “Слуги Народу” Ігоря Копитіна мають перевірити інформацію щодо наявних фактів та осіб, які сприяли тимчасовій окупації кримського півострова. А також перевірити дії правоохоронців, а саме перебіг розслідувань стосовно причетних до тимчасової окупації.
Звіт про проведену роботу учасники мають надати не пізніше 6 місяців з моменту утворення. У підсумку своєї діяльності члени ТСК мають притягнути всіх винних до покарання, передбаченого чинним українським законодавством.
- Нагадаємо, народні депутати під час пленарного засідання Верховної Ради сьогодні, 1 лютого, подякували міжнародним партнерам за допомогу Україні у протидії можливій військовій агресії Російської Федерації.
- Також, народний депутат восьмого скликання від “Народного фронту” Сергій Висоцький вважає, що указ президента Зеленського про зміцнення обороноздатності напряму не впливає на параметри бюджету. І, найголовніше, такі розрахунки не входять до переліку повноважень президента.