Відповідний допис він опублікував у Facebook.
“Якби турбота про армію була справжньою, а не показовою, Зеленський повинен був би внести як невідкладний законопроєкт про перегляд статей бюджету, в якому він би повинен був вказати за рахунок скорочення яких статей додаються гроші на зарплату. Але що ми бачимо на практиці? Указ по факту – це декларація в тій її частині, яка не стосується повноважень президента. Указ про зарплати – це те саме як указ про скасування гравітації. Тобто, документ без наслідків”, – написав Висоцький.
“Що відбулося насправді? Минулого тижня необхідний законопроєкт про перегляд бюджету з перерахунками щодо заробітних плат був внесений якраз опозицією, в тому числі депутатами від “ЄС”. І Зе знадобилося терміново перебити це інформаційно. Ось він як гарний актор і винайшов форму про указ, який підписаний на трибуні парламенту. Он який він батько нації, турбується про військо”, – написав політик.
- Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прямо за трибуною в Верховній Раді підписав указ про збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб протягом трьох років, та підвищення зарплат військовослужбовцям.
- Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що ймовірність нападу з боку Росії висока, однак через паніку Україна може “втратити економіку”, але перш за все – люди.
- Також Зеленський сказав що він негативно сприймає евакуацію дипломатів іноземних держав на тлі агресії РФ.
- Глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія переконаний, що Захід та США своїми заявами “сіють паніку” навколо можливого нового вторгнення Росії в Україну.
- Водночас між Вашингтоном та Києвом зростає напруженість через різницю в оцінках загрози вторгнення Росії в Україну. Як стверджують ЗМІ, в адміністрації президента Джо Байдена незадоволені тим, що керівництво України “применшує загрозу” можливого вторгнення РФ.
- Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові, 27 січня, посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення. У ЗМІ з’явилася інформація, що розмова президентів була тривалою і відвертою, але “минулася не надто легко”.