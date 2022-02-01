Народний депутат восьмого скликання від "Народного фронту" Сергій Висоцький вважає, що указ президента Зеленського про зміцнення обороноздатності напряму не впливає на параметри бюджету. І, найголовніше, такі розрахунки не входять до переліку повноважень президента.

Відповідний допис він опублікував у Facebook.

“Якби турбота про армію була справжньою, а не показовою, Зеленський повинен був би внести як невідкладний законопроєкт про перегляд статей бюджету, в якому він би повинен був вказати за рахунок скорочення яких статей додаються гроші на зарплату. Але що ми бачимо на практиці? Указ по факту – це декларація в тій її частині, яка не стосується повноважень президента. Указ про зарплати – це те саме як указ про скасування гравітації. Тобто, документ без наслідків”, – написав Висоцький.

Екснардеп також підкреслив, що відповідного законопроєкту немає, бюджетний комітет це питання не розглядає, а Верховна Рада йде на двотижневий карантин.

“Що відбулося насправді? Минулого тижня необхідний законопроєкт про перегляд бюджету з перерахунками щодо заробітних плат був внесений якраз опозицією, в тому числі депутатами від “ЄС”. І Зе знадобилося терміново перебити це інформаційно. Ось він як гарний актор і винайшов форму про указ, який підписаний на трибуні парламенту. Он який він батько нації, турбується про військо”, – написав політик.

А поки що, цей указ, як пише Висоцький, буде просто “черговим папірцем з підписом Зеленського”.