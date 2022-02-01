Відповідний допис він опублікував у Facebook.

“Якби турбота про армію була справжньою, а не показовою, Зеленський повинен був би внести як невідкладний законопроєкт про перегляд статей бюджету, в якому він би повинен був вказати за рахунок скорочення яких статей додаються гроші на зарплату. Але що ми бачимо на практиці? Указ по факту – це декларація в тій її частині, яка не стосується повноважень президента. Указ про зарплати – це те саме як указ про скасування гравітації. Тобто, документ без наслідків”, – написав Висоцький.

Екснардеп також підкреслив, що відповідного законопроєкту немає, бюджетний комітет це питання не розглядає, а Верховна Рада йде на двотижневий карантин.
“Що відбулося насправді? Минулого тижня необхідний законопроєкт про перегляд бюджету з перерахунками щодо заробітних плат був внесений якраз опозицією, в тому числі депутатами від “ЄС”. І Зе знадобилося терміново перебити це інформаційно. Ось він як гарний актор і винайшов форму про указ, який підписаний на трибуні парламенту. Он який він батько нації, турбується про військо”, – написав політик.
А поки що, цей указ, як пише Висоцький, буде просто “черговим папірцем з підписом Зеленського”.