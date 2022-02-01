Народні депутати під час пленарного засідання Верховної Ради сьогодні, 1 лютого, подякували міжнародним партнерам за допомогу Україні у протидії можливій військовій агресії Російської Федерації.

Про це повідомляють #Букви.

До трибуни парламенту вийшли кілька десятків депутатів із різних парламентських фракцій і депутатських груп. Вдячність українські парламентарі висловили, тримаючи в руках державні прапори, зокрема, Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Польщі.

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Нардепи також подякували “кожному президенту, кожному керівнику уряду, кожному громадянину тих країн, які висловили підтримку й підтримали, стали пліч-о-пліч з нашим народом”.

Нардепка від “ЄС” Софія Федина виступила з промовою англійською мовою, яка була спрямована до західних партнерів.

Вона заявила, що Україна вдячна партнерам за те, що вони пліч-о-пліч борються з російською агресією та загрозою російського вторгнення, а також наголосила, що Україна залишатиметься світочем демократичних цінностей.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував із трибуни країнам-партнерам України за надання оборонної допомоги.

30 січня у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція подяки союзникам України, які надали допомогу нашій країні через загрозу вторгнення Росії. Захід пройшов під гаслом #ThanksFriends, тобто подякуй союзникам за зброю.