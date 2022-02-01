Про це повідомляють #Букви.
До трибуни парламенту вийшли кілька десятків депутатів із різних парламентських фракцій і депутатських груп. Вдячність українські парламентарі висловили, тримаючи в руках державні прапори, зокрема, Сполучених Штатів Америки, Канади, Великої Британії, Польщі.
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Нардепи також подякували “кожному президенту, кожному керівнику уряду, кожному громадянину тих країн, які висловили підтримку й підтримали, стали пліч-о-пліч з нашим народом”.
Нардепка від “ЄС” Софія Федина виступила з промовою англійською мовою, яка була спрямована до західних партнерів.
Вона заявила, що Україна вдячна партнерам за те, що вони пліч-о-пліч борються з російською агресією та загрозою російського вторгнення, а також наголосила, що Україна залишатиметься світочем демократичних цінностей.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував із трибуни країнам-партнерам України за надання оборонної допомоги.
30 січня у Києві на Майдані Незалежності відбулася акція подяки союзникам України, які надали допомогу нашій країні через загрозу вторгнення Росії. Захід пройшов під гаслом #ThanksFriends, тобто подякуй союзникам за зброю.
- На тлі можливої ескалації збройного конфлікту з боку Російської Федерації, Україну відвідають представники Польщі, Великої Британії, Нідерландів та Туреччини.
- Нагадаємо, що міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд прибула до України із дводенним візитом. У Києві в аеропорту делегацію зустрічав заступник міністра оборони України Олександр Поліщук.
- Раніше Washington Post повідомило чи призведе українська криза до війни, знає лише одна людина, людина, яка її розпочала: президент Росії Володимир Путін. Одначе, починаючи з анексії Криму та окупації східних регіонів України, у президента РФ все почало йти не так, як він на це розраховував.