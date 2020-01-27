Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський вважає, що призначення в ДБР адвоката Віктора Януковича не є юридично конфліктом інтересів.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.

“Давайте візьмемо, наприклад, Офіс генерального прокурора. Там будь-якого із заступників генпрокурора можна пов’язати з тими чи іншими людьми. Конфлікту інтересів в юридичному розумінні тут немає. Швидше в морально-етичному сенсі”, – говорить Монастирський.

На думку голови комітету, “майже у всіх людей” в Офісі генерального прокурора присутній етичний конфлікт інтересів.

“По суті, його можна знайти у всіх керівників правоохоронної системи”, – додав Монастирський.