Про це він розповів в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.
“Давайте візьмемо, наприклад, Офіс генерального прокурора. Там будь-якого із заступників генпрокурора можна пов’язати з тими чи іншими людьми. Конфлікту інтересів в юридичному розумінні тут немає. Швидше в морально-етичному сенсі”, – говорить Монастирський.
На думку голови комітету, “майже у всіх людей” в Офісі генерального прокурора присутній етичний конфлікт інтересів.
“По суті, його можна знайти у всіх керівників правоохоронної системи”, – додав Монастирський.
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