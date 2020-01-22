Об этом идет речь в статье “Перезапуск ГБР. Как адвокат Януковича может получить доступ к делам Майдана”.

Так, еще в декабре 2019 года в СМИ появилась информация, что Александр Бабиков – действующий адвокат Януковича – будет назначен заместителем главы ГБР.

В связи с этим семьи Небесной сотни посетили Госбюро расследований, чтобы встретиться с Венедиктовой и задать ей ряд вопросов: в частности, относительно перевода следователей в ГБР и Бабикова.

Родственников убитых и пострадавших интересовало: нет ли у Бабикова конфликта интересов, поскольку он должен будет расследовать дела против своего клиента Януковича. В ответ Венедиктова заявила, что такой конфликт интересов обнаружен не был.

“Семьи Небесной сотни спросили у Венедиктовой, мол, как же так, у Бабикова конфликт интересов, как он может быть ее заместителем? Она ответила примерно следующее: комиссия проверила этот вопрос и конфликта интересов не нашла. “Потому что это не личный адвокат Януковича, он просто знакомился с делом”. И у меня вопрос к такой комиссии, которая не увидела этого конфликта. И не только к ней”, – подчеркнула в комментарии #Буквам один из адвокатов семей Небесной сотни Евгения Закревская.

По ее словам, в открытом доступе не было информации о членах комиссии, отбиравших заместителей главы ГБР.

“К слову, о составе конкурсной комиссии мы тоже ничего не знали – информации не было в открытом доступе. Фамилии членов этой комиссии мы услышали только в прошлый вторник, когда прямо спросили о них у Венедиктовой. И то, фамилии нам озвучили не все”, – рассказала Закревская.

Сам Бабиков уже подал декларацию, в которой указывает, что работает в адвокатском объединении “Авер Лекс”. Именно это объединение защищало интересы Виктора Януковича в деле о государственной измене в Оболонском райсуде Киева.