Усі школи Києва готові до початку навчального року, і 1 вересня в них відбудеться перший дзвінок.

Про це розповів сьогодні на брифінгу виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

“Перший дзвінок відбудеться 1 вересня за традицією в усіх установах освіти міста Києва, у всіх школах. Діти підуть до шкіл. Ми розробили регламент. Всі київські школи готові до початку нового навчального року з 1 вересня”, – зазначив він.

Мондриївський уточнив, що кожний ранок “буде починатися з вимірювання температури учням та працівникам і продовжуватися 5-ти хвилинками здоров’я”.

За словами чиновника, школи столиці забезпечені всім необхідним мінімум на три місяці.

“Закуплено всі необхідні дезинфікуючі засоби… Розроблено регламенти роботи, підготовлені покажчики. Відкрито максимально всі входи, щоб розвести вікові групи дітей, щоб діти не заходили через один вхід”, – додав Мондриївський.

Чиновник поінформував, що розроблено декілька сценаріїв організації освітнього процесу у закладах освіти столиці, до яких готується місто. У тому числі розглядається і застосування змішаної форми навчання – очної та дистанційної. Кожний заклад освіти має обрати свою модель навчання.

Мондриївський уточнив, що також було розроблено спеціальне меню для харчування дітей початкової школи – “мак-меню”.

Так, дітям будуть класти в пакети сендвічі, салати, булочки, запечену картоплю і гарячий напій. Кожна дитина отримуватиме одноразовий посуд.

Під час брифінгу наголошувалося, що учні початкових класів не харчуватимуться в їдальнях – їм будуть приносити їжу в класи в пакетах.

У їдальнях зможуть харчуватися учні старших класів та діти, які будуть перебувати в групах продовженого дня.

(На відео – з 48:10)