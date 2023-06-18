Джерело: національний телемарафон.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко підкреслив, що місцями від водосховища залишилися “калюжі”.
“У Запоріжжі в нижньому б’єфі зафіксовано зниження рівня води на 4 метри. Наприклад, в селі Малокатеринівка (неподалік Запоріжжя, – ред.) від водосховища залишились одні калюжі”, — сказав він.
Глава ОВА запевнив, що у регіоні не очікують проблем з питною водою.
Раніше в нижньому б’єфі воду качала лише Біленьківська громада. Для цього подовжили трубу водозабору.
- В Одесі усі пляжі визнано непридатними для купання. На них зафіксували суттєве погіршення стану води після підриву Каховської ГЕС.
- У п’ятницю, 16 червня, в Херсоні двоє чоловіків побили волонтера, який безкоштовно перевозив людей на безпечну територію.