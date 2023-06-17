Повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Нападників затримали. Зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 (хуліганство). Відомо, що чоловіки перевізники.
“Вони заробляють на пасажирських перевезеннях, користуючись горем, що спіткало наших людей під час російської агресії”, – повідомив голова Херсонської ОВА.
Прокудін також додав:
“Ще раз наголошую всім мешканцям Херсонщини. В нас евакуація безкоштовна. Не потрібно платити тим, хто наживається на людській біді”.
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