У п’ятницю, 16 червня, в Херсоні двоє чоловіків побили волонтера, який безкоштовно перевозив людей на безпечну територію.

Повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Нападників затримали. Зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 (хуліганство). Відомо, що чоловіки перевізники.

“Вони заробляють на пасажирських перевезеннях, користуючись горем, що спіткало наших людей під час російської агресії”, – повідомив голова Херсонської ОВА.

Прокудін також додав:

“Ще раз наголошую всім мешканцям Херсонщини. В нас евакуація безкоштовна. Не потрібно платити тим, хто наживається на людській біді”.