Контррозвідка Служби безпеки України затримала російську агентку в Запоріжжі. Від свого російського "куратора" вона отримала позивний "007".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Жінка прибула у місто під “легендою” волонтерки, а насправді виконувала завдання РФ щодо виявлення дислокації підрозділів ЗСУ. Мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами РФ ще на початку повномасштабного вторгнення.

На окупованій території вона, через особисті зв’язки, збирала дані на учасників партизанського руху на півдні. Наступне вороже завдання агентки було налагоджувати контакти з українськими захисниками, аби встановити місця дислокації та переміщення ЗСУ. Для цього вона виїхала до Запоріжжя.

Отримані дані про кількість особового складу і техніки Сил оборони вона планувала передавати окупантам через анонімний Telegram-канал.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.