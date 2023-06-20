Джерело: КМДА.

У відповідь на відгуки користувачів команда КП “ГІОЦ” додала в міський застосунок “Київ Цифровий” можливість придбати транспортну карту для безконтактної оплати проїзду на валідаторах. Після придбання цифрова карта прив’язується до Apple або Google Wallet.

Реліз цього сервісу команда комунального підприємства “Головний інформаційно-обчислювальний центр” здійснює поетапно. Спершу стартову версію відкрили для 10% користувачів Android і 1% користувачів iOS, щоб спостерігати за відгуками та оперативно вносити вдосконалення. Зараз оновлена версія з цифровою картою доступна ширшій аудиторії.

Цифрова карта інтегрується з автоматичною системою оплати проїзду та створена для користувачів, які не бажають носити із собою пластик.

Відтепер у розділі “Транспортна карта” в міському застосунку можна як додати пластикову карту, так і придбати цифрову.

Щоб придбати цифрову карту, необхідно:

Вибрати “Цифрова карта” → “Придбати”;

Вибрати банківську картку в Apple або Google Wallet, щоб прив’язати до неї цифрову карту;

Оплатити цифрову карту через Apple або Google Pay.

Вартість цифрової карти – 40 гривень. Після оплати цифрова карта автоматично прив’язується до банківської картки у Wallet і до пристрою – лише з них буде здійснюватися оплата проїзду.

У застосунку можна поповнити цифрову карту поїздками та створювати QR-квитки з поїздок, придбати проїзний та стежити за історією оплат.