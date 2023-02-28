Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Комунальне підприємство “Головний інформаційно-обчислювальний центр” (КП ГІОЦ) удосконалило функційність транспортної карти в міському застосунку “Київ Цифровий”. Відтепер у новій версії застосунку поїздки на транспортній карті можна перетворювати на QR-квитки.
У КМДА зазначили, що раніше існувала можливість лише придбати QR-квиток, щоб оплатити проїзд за допомогою застосунку. Тепер користувачі, які додали транспортну карту в застосунок, можуть перетворювати поїздки з карти на QR-квитки.
Отже, щоб створити QR-квиток з поїздки необхідно:
- вибрати транспортну карту в застосунку;
- натиснути “Створити QR-квиток”.
Після цих дій квиток з поїздки з’явиться в загальному списку QR-квитків.
Створений квиток буде дійсним до опівночі. Якщо не скористатися ним, квиток зникне, а поїздка повернеться на транспортну карту. Кожен користувач може створити до 10 QR-квитків із поїздок на день.
У КМДА пояснили, що QR-квитки, створені з поїздок, потрібно сканувати на валідаторі, так само як і звичайні. Відмінність у тому, що після оплати проїзду списується поїздка з транспортної карти. Для того, щоб перевірити оплату, контролер скануватиме QR-квиток зчитувальним пристроєм.
Довідково. “Київ Цифровий” – застосунок, що об’єднав головні міські сервіси, інструменти електронної демократії та був адаптований до воєнного стану. Сервісами у застосунку користуються понад 2 мільйони містян. Нова версія вже доступна для завантаження на iOS та Android.
- Українська столиця отримала нагороду Special Recognition на міжнародному конкурсі World Smart City Awards за застосунок “Київ Цифровий”.
- Завдяки інтеграції застосунку “Київ Цифровий” з “Дією”, водії можуть поділитися цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через “Дію” у застосунку “Київ Цифровий” та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто.
- Міністерство цифрової трансформації України спільно з медіасервісом MEGOGO додали у застосунок “Дiя.ТV” ще один телеканал – CNN International.