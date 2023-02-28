У міський застосунок "Київ Цифровий" додали можливість перетворювати поїздки з транспортної карти на QR-квитки.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Комунальне підприємство “Головний інформаційно-обчислювальний центр” (КП ГІОЦ) удосконалило функційність транспортної карти в міському застосунку “Київ Цифровий”. Відтепер у новій версії застосунку поїздки на транспортній карті можна перетворювати на QR-квитки.

У КМДА зазначили, що раніше існувала можливість лише придбати QR-квиток, щоб оплатити проїзд за допомогою застосунку. Тепер користувачі, які додали транспортну карту в застосунок, можуть перетворювати поїздки з карти на QR-квитки.

Отже, щоб створити QR-квиток з поїздки необхідно:

вибрати транспортну карту в застосунку;

натиснути “Створити QR-квиток”.

Після цих дій квиток з поїздки з’явиться в загальному списку QR-квитків.

Створений квиток буде дійсним до опівночі. Якщо не скористатися ним, квиток зникне, а поїздка повернеться на транспортну карту. Кожен користувач може створити до 10 QR-квитків із поїздок на день.

У КМДА пояснили, що QR-квитки, створені з поїздок, потрібно сканувати на валідаторі, так само як і звичайні. Відмінність у тому, що після оплати проїзду списується поїздка з транспортної карти. Для того, щоб перевірити оплату, контролер скануватиме QR-квиток зчитувальним пристроєм.

Довідково. “Київ Цифровий” – застосунок, що об’єднав головні міські сервіси, інструменти електронної демократії та був адаптований до воєнного стану. Сервісами у застосунку користуються понад 2 мільйони містян. Нова версія вже доступна для завантаження на iOS та Android.