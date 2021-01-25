Офіс президента поділився інформацією про те, хто зі світових лідерів та дипломатів привітав Володимира Зеленського з 43-річчям.

Відповідну інформацію розміщено на сайті президента. Зокрема, в Офісі згадали про лист першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який похвалив Зеленського за діяльність спрямовану на зміцнення позиції України на міжнародній арені. Процитували також листи президентки Словаччини Зузани Чапутової, президента Єгипету Абделя Фаттах Ас-Сісі, лідера Киргизстану Таланта Мамитова тощо. Згадали й про привітання від південнокорейського лідера Мун Чже Іна та посла Ізраїлю в Україні Йоела Ліона. President Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa) I sincerely thank you for your birthday wishes. I’d also like to extend my congratulations on your birthday today. I wish you good health and happiness. — 문재인 (@moonriver365) January 25, 2021 Dear Mr.President @ZelenskyyUa, dear Friend, let me wish you in my name and in the name of all Israelis a Happy Birthday 🎉.

May the Almighty light your way for the benefit of all the citizens of #Ukraine and give you health and strength.

Mazal Tov, ad 120. @APUkraine

🇮🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/0cEkwdLJTC — Joel Lion (@ambassadorlion) January 25, 2021 Також увагу приділили листу голови КНР Сі Цзіньпіна. Китайський лідер у своєму привітанні акцентував на співпраці країн під час пандемії. “З часу спалаху пандемії COVID-19 Китай та Україна пліч-о-пліч борються з епідемією, що повністю підтверджує щиру дружбу між народами двох країн. Я надаю великого значення китайсько-українським відносинам, готовий спільно з вами працювати над подальшим стимулюванням двосторонніх відносин та над досягненням нових результатів нашої співпраці”, – написав президент КНР.

Як відомо, Україна замовила вакцину проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac, ефективність якої остаточно не доведено і дані коливаються від 50 до 97%. Закупівля відбувається через посередника, а гроші — третина суми, закладеної у бюджет на вакцинацію — заплачені авансом.

Про те, чому Україна обрала саме китайську вакцину, чи планує закуповувати інші, кого вакцинуватимуть, коли та чи робитимуть це примусово, — в матеріалі #Букв.