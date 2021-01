Відповідну інформацію розміщено на сайті президента.

Зокрема, в Офісі згадали про лист першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який похвалив Зеленського за діяльність спрямовану на зміцнення позиції України на міжнародній арені.

Процитували також листи президентки Словаччини Зузани Чапутової, президента Єгипету Абделя Фаттах Ас-Сісі, лідера Киргизстану Таланта Мамитова тощо.

Згадали й про привітання від південнокорейського лідера Мун Чже Іна та посла Ізраїлю в Україні Йоела Ліона.

President Volodymyr Zelenskyy ( @ZelenskyyUa ) I sincerely thank you for your birthday wishes. I’d also like to extend my congratulations on your birthday today. I wish you good health and happiness.

Dear Mr.President @ZelenskyyUa, dear Friend, let me wish you in my name and in the name of all Israelis a Happy Birthday 🎉.

May the Almighty light your way for the benefit of all the citizens of #Ukraine and give you health and strength.

Mazal Tov, ad 120. @APUkraine

🇮🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/0cEkwdLJTC

— Joel Lion (@ambassadorlion) January 25, 2021