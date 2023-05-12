У Зеленського спростували повідомлення ЗМІ про те, що він хотів виступити зі зверненням у фіналі «Євробачення»

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Напередодні видання The Times повідомило, що український президент звертався до організаторів конкурсу “Євробачення” з проханням дозволити йому виступити зі зверненням у фіналі конкурсу, який відбудеться 13 травня.
Однак Європейська мовна спілка відмовила Зеленському наголошуючи, що “Євробачення” – це пісенний конкурс, який є аполітичним.
Своєю чергою прессекретар президента заявив, що ніхто з Офісу президента не звертався до організаторів конкурсу з проханням про звернення.
“Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс Президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу “Євробачення” з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу”, – написав він.
ДОВІДКА: як відомо, цьогоріч пісенний конкурс “Євробачення” відбувається у Великій Британії попри те, що переможцем 2022 року став український гурт Kalush Orchestra.
Однак через повномасштабне вторгнення РФ, конкурс від імені України вирішили проводити у Великій Британії, яка минулоріч посіла друге місце.
BBC гарантувала, що музика, культура та творчість України будуть яскраво представлені у всіх трьох прямих етерах конкурсу. Оформлення заходу розробляли спільно з українською дизайнерською агенцією.
Кадри з 37 локацій в Україні представлені у короткометражних відеосюжетах, які передують виходу артистів на сцену. Щонайменше 11 українських виконавців, включно з переможцями минулого року Kalush Orchestra, виступлять у півфіналах і фіналі “Євробачення”.
- Як повідомляє Variety, президент України Володимир Зеленський сподівався з’явитися в прямому ефірі церемонії вручення премії “Оскар” після попередніх виступів на “Золотому глобусі” та “Греммі”, але його запит відхилено.