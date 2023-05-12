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У Зеленського спростували повідомлення ЗМІ про те, що він хотів виступити зі зверненням у фіналі «Євробачення»

Прессекретар президента України Сергій Никифоров спростував заяву британського видання The Times про те, що Володимир Зеленський хотів виступити зі зверненням на фіналі пісенного конрсу "Євробачення".

П’ятниця, 12 травня 2023, 11:26
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Напередодні видання The Times повідомило, що український президент звертався до організаторів конкурсу “Євробачення” з проханням дозволити йому виступити зі зверненням у фіналі конкурсу, який відбудеться 13 травня.

Однак Європейська мовна спілка відмовила Зеленському наголошуючи, що “Євробачення” – це пісенний конкурс, який є аполітичним.

Своєю чергою прессекретар президента заявив, що ніхто з Офісу президента не звертався до організаторів конкурсу з проханням про звернення.

“Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс Президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу “Євробачення” з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу”, – написав він.

ДОВІДКА: як відомо, цьогоріч пісенний конкурс “Євробачення” відбувається у Великій Британії попри те, що переможцем 2022 року став український гурт Kalush Orchestra.

Однак через повномасштабне вторгнення РФ, конкурс від імені України вирішили проводити у Великій Британії, яка минулоріч посіла друге місце.

BBC гарантувала, що музика, культура та творчість України будуть яскраво представлені у всіх трьох прямих етерах конкурсу. Оформлення заходу розробляли спільно з українською дизайнерською агенцією.

Кадри з 37 локацій в Україні представлені у короткометражних відеосюжетах, які передують виходу артистів на сцену. Щонайменше 11 українських виконавців, включно з переможцями минулого року Kalush Orchestra, виступлять у півфіналах і фіналі “Євробачення”.

Теги: Володимир Зеленський, Євробачення, Сергій Никифоров, фінал Євробачення

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