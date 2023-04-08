За інформацією ЗМІ, у жовтні минулого року Україна намагалась провести операцію зі звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів, одна вона виявилась невдалою.

Про це повідомляє The Times.

У жовтні 2022 року українські захисники намагались деокупувати Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, яку війська РФ захопили ще у березі 2022 року.

Однак українська операція не завершилася успіхом, і причиною цьому став щільний обстріл з боку росіян, які намагались всіма силами утримати ЗАЕС.

Тоді окупаційна “влада” регіону та російське міноборони заявляли, що ЗСУ намагалися висадити десант і штурмувати ЗАЕС, проте офіційний Київ це заперечив.

У виданні описані подробиці української операції, яку британські журналісти отримали на умовах анонімності від спецпризначенців, представників військової розвідки і Військово-морських сил України.

Згідно з даними, операція почалась, коли ЗАЕС вже більш які пів року була окупована росіянами. Росіяни неодноразово використовували Запорізьку АЕС як майданчик для завдання обстрілів по Україні, зокрема били по великому сталеливарному заводу в Нікополі.

За даними видання, операція Сил оборони відбувалася в ніч на 19 жовтня. Тоді близько 600 українських військових на 30 катерах, з гранатометами MK-19, великокаліберними кулеметами і протитанковими засобами, намагалися висадитися на лівий берег річки Дніпро.

“Ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь тільки піхота. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це атомна станція”, – процитувало видання одного з бійців.

Однак, додав боєць, українські бійці не очікували, що росіяни чинитимуть такий сильний опір. Він зазначив, що російські окупаційні війська виставили довкола ЗАЕС щільну оборону, зокрема замінувавши все.

Коли українські воїни почали наближатися, росіяни підтягнули свої танки й артилерію та почали обстрілювати їх просто на воді.

“Поки катери спецпризначенців перепливали Дніпро, інші українські військові почали обстрілювати позиції росіян, зокрема за допомогою ракетних систем HIMARS. У підсумку тільки невеликій групі вдалося дістатися до берега. Вони вступили в тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодара, але потім змушені були відступити”, – мовиться у статті.

Журналісти додали, що через ризик витоку радіації подібна спроба силового штурму ЗАЕС викликала занепокоєння навіть українських посадовців, які водночас наголошують, що атомну електростанцію важливо повернути під контроль Києва.

Зокрема, глава українського “Енергоатому” Петро Котін припустив, що повернути Запорізьку АЕС вдасться, якщо ЗСУ зможуть просунутися на південних напрямках фронту в бік тимчасово окупованих Мелітополя на Запоріжжі та Криму.

“Це єдиний варіант повернути електростанцію без безпосереднього обстрілу і прямого наступу на її територію. Дуже небезпечно робити такі речі (вести обстріли) поруч із ядерними матеріалами”, – пояснив він.