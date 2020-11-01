По це йдеться у повідомленні фонду “Повернись живим”.

Так, 13 жовтня стало відомо про загибель під час виконання військової служби солдата-контрактника Руслана Панченка.

“Це небойова втрата, але родині від того не легше. Молодий воїн був з Черкащини. Руслана поховали на День захисника, 14 жовтня, у селі Матусів Шполянського району, перед цим з ним попрощалися у Смілі”, – зазначили у фонді.

29 жовтня загинув морський піхотинець Володимир Бондарюк. В його позицію поблизу Водяного влучила гранату ворога. Від поранень сержант помер на місці.

“Сьогодні його ховатимуть на батьківщині в селищі Кам’яний міст на Миколаївщині. Володимиру назавжди 27”, – йдеться у повідомленні.

“Старший сержант Михайло Старостін (третє фото) загинув разом зі своїм побратимом Володимиром Бондарюком внаслідок підступного прицільного обстрілу окупантів у порушення всіх домовленостей про тишу. Михайло 10 років служив у морській піхоті, йому було лише 30 років. Одразу після виходу з окупованого Криму, де він не зрадив Україні, Михайло Старостін вирушив до Гранітного, де під постійними обстрілами захищав Батьківщину від ворога”, – зазначили у фонді, повідомивши, що Михайло Старостін загинув 29 жовтня.