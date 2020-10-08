Про це Віктор Трегубов повідомив у Facebook.
Як повідомлялося раніше, біля Апеляційного суду в Києві сталися сутички між силовиками та тими, хто прийшов підтримати фігуранта справи Шеремета — музиканта та ветерана Андрія Антоненка.
Присутні, незгодні з тим, що Антоненка залишили під вартою, намагалися не пропустити автозак із ним із двору суду. Вони намагалися заблокувати автозак і автомобіль з Нацгвардією. Силовики намагалися завадити цим діям.
Під час сутичок один із силовиків наздогнав Віктора Трегубова та штовхнув його в спину, в результаті чого чоловік впав.
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Того ж вечора Трегубов відчув, що права нога болить.
“Після того, як їх (берці — ред.) зняв, ступати на праву ногу стало якось непросто. Якщо до ранку не пройде, поїду до лікаря”, — написав він 6 жовтня.
Вже 7 жовтня Трегубов був у травматології, де за рентгеном лікар повідомив, що є підозра на перелам клиноподібної кістки стопи. 8 жовтня перелам підтвердився.
Трегубов повідомив, що збирається звертатися до суду у зв’язку з заподіянням йому фізичної шкоди правоохоронцем.
Зауважимо, що днями у соцмережах ідентифікували особу силовика, який штовхнув журналіста. Трегубов зауважив, що вже володіє цією інформацією, але не планує її розповсюджувати.
- Раніше повідомлялося, що поліція оцінить дії правоохоронних органів і учасників акції протесту після суду над Андрієм Антоненком.