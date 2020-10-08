У журналіста та співзасновника ГО "Демсокири" Віктора Трегубова, якого під час сутичок під Апеляційний судом Києва штовхнув правоохоронець, підтвердився перелом кістки.

Про це Віктор Трегубов повідомив у Facebook.

Як повідомлялося раніше, біля Апеляційного суду в Києві сталися сутички між силовиками та тими, хто прийшов підтримати фігуранта справи Шеремета — музиканта та ветерана Андрія Антоненка.

Присутні, незгодні з тим, що Антоненка залишили під вартою, намагалися не пропустити автозак із ним із двору суду. Вони намагалися заблокувати автозак і автомобіль з Нацгвардією. Силовики намагалися завадити цим діям.

Під час сутичок один із силовиків наздогнав Віктора Трегубова та штовхнув його в спину, в результаті чого чоловік впав.

На відео з 25 секунд

Того ж вечора Трегубов відчув, що права нога болить.

“Після того, як їх (берці — ред.) зняв, ступати на праву ногу стало якось непросто. Якщо до ранку не пройде, поїду до лікаря”, — написав він 6 жовтня.

Вже 7 жовтня Трегубов був у травматології, де за рентгеном лікар повідомив, що є підозра на перелам клиноподібної кістки стопи. 8 жовтня перелам підтвердився.

Трегубов повідомив, що збирається звертатися до суду у зв’язку з заподіянням йому фізичної шкоди правоохоронцем.

Зауважимо, що днями у соцмережах ідентифікували особу силовика, який штовхнув журналіста. Трегубов зауважив, що вже володіє цією інформацією, але не планує її розповсюджувати.