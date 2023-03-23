У Житомирі затримали російського агента, який зливав розвіддані про систему міського відеоспостереження. Інформацію він передавав до ПВК "Вагнера".

Про це повідомила Служба безпеки України.

Агентом виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку. Його завербували до негласної співпраці у липні минулого року через заборонену соцмережу “Вконтакте”, якою активно користувався фігурант.

Розвідувальний підрозділ російської військової групи “Вагнера” отримував розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ. Ще агресор цікавився персональними даними діючого командного складу українських військ в регіоні.

Затриманий фіксував координати вуличних систем відеоспостереження біля будівель органів державної влади та правоохоронних органів. Росіяни мали намір використати інформацію для планування та можливого вчинення диверсій на території міста.

“Вагнерівці” отримували інформацію через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді фотографій карт з відмітками.

Російський агент намагався втекти за кордон, але його затримали. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, мобільний телефон та карти регіону, які він використовував у підривній діяльності.

Поплічнику ворога повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.