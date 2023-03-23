Про це повідомила Служба безпеки України.

Агентом виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку. Його завербували до негласної співпраці у липні минулого року через заборонену соцмережу “Вконтакте”, якою активно користувався фігурант.

Фото: Служба безпеки України

Розвідувальний підрозділ російської військової групи “Вагнера” отримував розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ. Ще агресор цікавився персональними даними діючого командного складу українських військ в регіоні.

Затриманий фіксував координати вуличних систем відеоспостереження біля будівель органів державної влади та правоохоронних органів. Росіяни мали намір використати інформацію для планування та можливого вчинення диверсій на території міста.

Фото: Служба безпеки України

“Вагнерівці” отримували інформацію через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді фотографій карт з відмітками.

Російський агент намагався втекти за кордон, але його затримали. Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, мобільний телефон та карти регіону, які він використовував у підривній діяльності.

Поплічнику ворога повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України