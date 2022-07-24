У зруйнованому клубі села, яке пережило російську окупацію, пройшло рейв-прибирання

Про це інформує міжнародне інформаційно агентство BBC у Facebook.

Десятки волонтерів під техно у виконанні діджеїв розбирали уламки.

Село Ягідне Чернігівської області постраждало під час окупації. Окупанти місяць тримали місцевих у підвалі як живий щит, вижили не всі. Детальніше читайте про це село та звірства окупантів у фоторепортажі #Букв.

Repair Together – це волонтери, які відбудовують зруйновані росіянами села. Вони організовують толоки — привозять із Києва волонтерів на кілька днів для розбору завалів. Також вони збирають кошти, які йдуть на оплату майстрів, які займаються відбудовою помешкань.

“Для нас пріоритет — це люди, які потребують допомоги тут і зараз. На початку ми обрали 11 сімей, яким допомагаємо. Основні критерії — люди мають жити у селі, це не дачники чи ті, хто має житло у Чернігові”, – розповідав волонтер ініціативи Дмитро Кирпа.“Також дивимося на вік і можливості. Якщо в родині багато молодих людей, а вони не розбирають завали самі, то ми їм також не допомагаємо”.

Вони планують до зими відбудувати щонайменше 12 зруйнованих вщент будинків і відремонтувати ще 25.