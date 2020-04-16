На веб-сервісі Hulu порадили вчити корейську мову передплатниками, які хочуть подивитися фільм "Паразити", але не люблять дивитися фільми з субтитрами.

Про це представники прес-служби сервісу написали в коментарях у Twitter.

Уточнюється, що корейський фільм “Паразити”, який виграв престижну премію “Оскар” відразу в декількох номінаціях, в квітні вийшов на сервісі Hulu без професійного дубляжу англійською мовою.

Після цього в коментарях до запису з оголошенням про вихід фільму деякі користувачі почали обурюватися відсутністю дубляжу і необхідністю читати субтитри.

“Він не англійською – нікому не захочеться дивитися фільм, де буквально потрібно читати субтитри, щоб зрозуміти, що відбувається. Звук – досить важлива частина картини. Коли кіно звучить чужою мовою, це дуже дивно”, – написав один із коментаторів.

На це в сервісі відповіли, що ті, хто не хоче дивитися з субтитрами, завжди мають можливість вивчити корейську мову.