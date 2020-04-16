Про це представники прес-служби сервісу написали в коментарях у Twitter.
Уточнюється, що корейський фільм “Паразити”, який виграв престижну премію “Оскар” відразу в декількох номінаціях, в квітні вийшов на сервісі Hulu без професійного дубляжу англійською мовою.
Після цього в коментарях до запису з оголошенням про вихід фільму деякі користувачі почали обурюватися відсутністю дубляжу і необхідністю читати субтитри.
“Він не англійською – нікому не захочеться дивитися фільм, де буквально потрібно читати субтитри, щоб зрозуміти, що відбувається. Звук – досить важлива частина картини. Коли кіно звучить чужою мовою, це дуже дивно”, – написав один із коментаторів.
На це в сервісі відповіли, що ті, хто не хоче дивитися з субтитрами, завжди мають можливість вивчити корейську мову.
- Південнокорейський фільм “Паразити” отримав чотири “Оскара”. Це перший неангломовний фільм, який отримав головну статуетку за “Кращий фільм”.
- Фільм “Паразити” – це історія з елементами психологічного трилера, детективу, комедії та драми. Він розповідає про історію людей з двох соціальних верств: бідної сім’ї Кім, яка обманним шляхом потрапила на роботу в багатий будинок містера і мадам Пак. Стрічка отримає продовження в серіалі HBO