Пандемія завдала нищівного удару по сфері туризму. Через локдаун у 2020 році кількість туристичних поїздок скоротилася на 58-78%.

Про це йдеться у матеріалі #Букв.

Зазначається, що сфера туризму зростає дуже повільно і все ще залишається досить крихкою. На графіку представлені дані про рівень бронювання і заробітку в порівнянні з тим же періодом 2019 року.

Туризм був одним з секторів, які найбільше постраждали від суворих обмежень і заборон на поїздки в березні та квітні 2020 року. За даними Всесвітньої туристської організації ООН, у 2020 році такі поїздки скоротилися на 58-78%. За оцінками, від 100 до 120 млн робочих місць у сфері прямого туризму під загрозою.

Наразі міжнародні поїздки частково відновлюються в Азії та Європі. Однак і досі економічне становище галузі є тяжким. Останні дані з сайту seetransparent.com показують, що рівень бронювання все ще досить низький, і люди як і раніше з обережністю ставляться до своїх планів на майбутнє.

Період із 20 січня 2020 року по лютий 2021 року.

А цей графік показує, що кількість міжнародних авіаперельотів все ще на досить низькому рівні у порівнянні з 2019 роком.

Згідно з даними Flightradar24, обсяг комерційних авіаперевезень в січні був фактично вище аналогічного періоду роком раніше. Однак в кінці березня їх кількість різко впала і до початку квітня склало близько третини від звичайного рівня.