Звинувачення Москви в тому, що українські безпілотники завдали ударів по двох авіабазах у глибині РФ, знову, через дев’ять місяців, розворушило гарячкове питання про ескалацію війни . Ці удари є серйозним порушенням припущень Москви про те, що вона може захистити свої глибини, з яких її стратегічні бомбардувальники спричиняли бійню по всій Україні відносно безкарно.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Це авіабази, розташовані дуже далеко всередині РФ, і, якою б не була правда щодо ударів – чи вони представляють нові можливості безпілотників дальньої дії, які рекламувала Україна, чи є інше пояснення – це “просто не те, що мало статися”, коли президент РФ Володимир Путін почав своє “10-денне вторгнення” в лютому, зазначають у матеріалі. Щотижня з’являється все більше ознак того, що військова машина Москви не може виконувати те, що їй написано.

6 грудня російський посадовець заявив, що ще один удар безпілотника вразив російський аеродром у Курську, ближче до українського кордону.

Україна не підтвердила і не спростувала відповідальність за атаки, дотримуючись політики офіційного мовчання Києва щодо ударів у РФ чи в окупованому РФ Криму. Помічник президента Володимира Зеленського, мабуть, зловтішався цими ударами, загадково написавши у Twitter, що “якщо щось буде запущено в повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літаючі об’єкти повернуться до точки вильоту”.

Російські державні інформаційні агентства заявили, що перші два аеродроми, про які йдеться, насправді були сфотографовані американською комерційною супутниковою компанією минулих вихідних.

Приниження росіян зазвичай супроводжується побоюваннями, що це може призвести до ескалації конфлікту. Але важко зрозуміти, що ще Росія може зробити з Україною, чого вона ще не зробила, зазначають у CNN. РФ зрівняла міста з землею, безсердечно й невпинно завдавала ударів по цивільній інфраструктурі, коли це було можливо, убивала тисячі цивільних та військових, а також бомбила пологові будинки та притулки, позначені словом “Діти”.

У якийсь момент напружене припущення, що в Росії є чарівні, неапокаліптичні кнопки, які потрібно натиснути, почало зникати. Давайте спочатку швидко обговоримо, чому російський ядерний удар здається неможливим, принаймні на цей момент. Після місяців жахливої ​​ядерної риторики – від потенційних “аварій” на атомних електростанціях, бездоказових розмов про те, що Україна використовує “брудну бомбу”, до відкритих погроз із застосуванням ядерного арсеналу, Москва, схоже, пом’якшила риторику про Армагеддон.

Китай дуже чітко заявив, що такі розмови повинні припинитися. Так само, як Індія. Наприкінці минулого місяця Путін потрапив у надзвичайний момент, підписавши разом з президентом Казахстану указ, у якому підтверджується, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не варто розпочинати. Це було підкріпленням заяви 2006 року між Москвою та державами Центральної Азії, які вона тоді прагнула очолити як геополітична сила. Як змінилися часи: Москва більше не дивиться на Захід, як це було 16 років тому. І Казахстан, який ще в січні покладався на Москву, щоб придушити внутрішні заворушення, дивиться на Китай і Європу як на своє майбутнє і, здається, підштовхує Путіна знову визнати, що ядерна риторика є шкідливою.

Ніщо з цього не виключає віддаленої можливості того, що Кремль поступиться божевільним маргіналам у своїх ток-шоу на державному телебаченні та застосує свою найгіршу зброю. Але ясно, що всі, кого знає Путін, тепер нагадують йому про суворі наслідки, якщо він це зробить.

То що залишається Росії? Хімічна зброя можлива, але, ймовірно, вона стала частиною отриманих попереджень про невикористання ядерної сили. Вибір Москви, мабуть, обмежений більш точним чи варварським застосуванням тієї ж звичайної жорстокості, яку вона нині майже щодня застосовує до українських міст.

Це найшкідливіший побічний ефект того, наскільки оприлюднено виснаження російської армії: реального “фактора страху” не залишилося. Коментатори державного телебачення ще кілька місяців тому любили міркувати про те, що Росія поки що б’ється в “рукавичках”, але видно, що рукавички давно зняли, суперник навчився ухилятися від ударів, а також виніс на ринг ніж.

Це відкрите приниження Росії як держави посилилося заявами – які важко підтвердити – українських офіційних осіб про те, що понад чотири з п’яти російських ракет, випущених 5 грудня, були перехоплені посиленими системами ППО Києва. Знову ж таки, це ще одну певність щодо російської армії зруйновано.

Так куди усе це прямує? Захід опинився в безвиході. Чим краще українські військові виступають на полі бою, тим менша ймовірність того, що Київ погодиться з деякими європейськими столицями про необхідність мирних переговорів з Росією. Коли ви виграєте, навіщо погоджуватися говорити про форму програшу, йдеться у матеріалі. І НАТО не сповільнюватиме постачання зброї або ж зіштовхнеться з критикою – навіть з боку власних громадян. Альянс не може справді вимагати від Києва погодитися на постійну втрату частини своєї території в межах врегулювання без фактичного схвалення вторгнення Росії.

Натомість динаміка спрямована проти Росії. Коли вони слабкі, вони не стають раптово сильними – вони просто слабкі, якщо перефразувати приватний аналіз одного західного посадовця. У CNN задаються запитанням, чи наближають ці повільні та безперервні приниження росіян той день, коли Путін намагатиметься контролювати власну ієрархію, чи піддасться тиску, щоб піти з території, яку він окупував із 2014 року?

Поки ми чекаємо на відповідь, траєкторії не змінюються: Україна: холодна зима, але “та, що перемагає і поступово краще озброєна”. Росія: холодна взимку, але “та, що програє і повільно зламана у воєнному відношенні”. Ключовою змінною є терпіння та підтримка Заходу.